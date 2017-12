Anchetă la azil

Rudele unei românce de 65 de ani, paralizată aproape total, au cerut efectuarea unei anchete la azilul de bătrâni din New York unde femeia fusese internată, după ce aceasta a murit din cauza unor traumatisme severe provocate de căzături, deşi aceasta nu se putea mişca. Adriana Neagoe fusese internată de rudele sale într-un azil de bătrâni din Queens, în New York, după ce a rămas paralizată în urma unei operaţii pentru îndepărtarea unei tumori pe creier. Femeia îşi putea mişca o singură mână, astfel că familia ei a fost suprinsă când, în primăvara lui 2008, angajaţii sanatoriului au spus că aceasta s-a rostogolit de pe pat, care era înconjurat de bare de protecţie, şi a căzut, lovindu-se la cap. Românca i-ar fi spus nepotului ei, după acest incident, că, de fapt, angajaţii azilului au scăpat-o pe jos când i-au făcut baie, din neglijenţă. În august 2008, femeia ar fi “căzut” din nou, de această dată rănile fiindu-i fatale. Adriana Neagoe a murit la şase zile de la incident, din cauza unui traumatism cranian sever. În plus, conducerea azilului le-a trimis membrilor familiei o factură de peste 50.000 de dolari pentru serviciile prestate, după moartea bătrânei. Datele obţinute de la Departamentul de Stat pentru Sănătate arată că azilul de bătrâni a adunat, în ultimii ani, 43 de plângeri şi incidente la 100 de paturi, adică dublu faţă de media pe stat.