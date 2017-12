Ancheta morţii actriţei Natalie Wood, redeschisă

CIRCUMSTANŢE NEELUCIDATE Autorităţile americane au anunţat redeschiderea dosarului legat de moartea actriţei Natalie Wood, după ce criminaliştii au fost contactaţi de persoane care susţin că deţin informaţii suplimentare privind decesul vedetei, la aproape 30 de ani de la moartea sa. Pe data de 29 noiembrie 1981, actriţa americană s-a înecat, la vârsta de 43 de ani, în timpul unei călătorii cu un mic vas de agrement, în apropiere de coasta Californiei. Decesul s-a produs după ce Natalie Wood s-ar fi certat cu soţul ei, actorul Robert Wagner. Corpul actriţei a fost găsit plutind la circa 1,6 kilometri de vas. Într-un interviu acordat unui post de televiziune, Natalie Wood mărturisea că frica de apă este cea mai mare fobie a ei. Anul trecut, sora actriţei, Lana Wood şi căpitanul iahtului pe care afla cuplul de actori au cerut redeschiderea cazului.

După constatările făcute de şeriful oraşului Santa Catalina, unde era înregistrat vasul Splendour, Natalie Wood s-a înecat după o noapte de petrecere cu soţul său, Robert Wagner şi colegul lor Christopher Walken. Moartea actriţei a fost catalogată drept un accident, după ce s-a determinat că aceasta băuse. Şeriful a notat că este posibil ca actriţa să fi căzut de pe vas şi apoi a încercat să se agaţe şi să se urce la bord, încercare eşuată dar în care s-ar fi zgâriat şi lovit la faţă. Nimeni din familiile Wagner şi Wood nu a făcut vreo încercare de a elucida circumstanţele morţii actriţei, declarându-se satisfăcuţi de concluziile iniţiale, care multora li s-au părut departe de a explica multe necunoscute legate de ultimele ore din viaţa vedetei. Detectivii din Los Angeles sunt acum pregătiţi să reia ancheta, după un interviu acordat de căpitanul vasului cuplului Wood-Wagner, Dennis Davern.

MOARTE APARENT ACCIDENTALĂ Natalie Wood, pe numele său real Natalia Nikolaevna Zakharenko, s-a născut într-o familie de imigranţi ruşi. A fost una dintre cele mai populare actriţe ale anilor \'50-\'70, cu trei nominalizări la premiul Oscar în palmares. Printre filmele antologice în care a jucat se numără ”Rebel Without a Cause / Rebel fără cauză”, ”Splendor in the Grass / Splendoare în iarbă”, ”Love with the Proper Stranger” şi ”West Side Story / Poveste din cartierul de vest”, “Penelope”, “The Searchers / Căutători”, “Cash McCall” sau “Brainstorm / O idee genială”, ultimul ei lungmetraj. Natalie Wood şi Robert Wagner, starul serialului ”Hart to Hart”, au avut o relaţie mereu tensionată. S-au căsătorit prima oară în 1957 şi au divorţat după şase ani. S-au recăsătorit în 1972 şi, potrivit apropiaţilor, se îndreptau abrupt spre un nou divorţ, dacă Natalie Wood nu murea.

Atât Robert Wagner, cât şi sora actriţei, Lana Wood, au declarat că moartea lui Natalie Wood nu a fost suspectă. ”Natalie a băut foarte mult în noaptea aceea”, a povestit Robert Wagner în autobiografia sa apărută în 2008, recunoscând că ani de zile s-a învinovăţit de moartea soţiei sale. El a povestit că, alături de soţia sa, a luat cina cu Christopher Walken, la un restaurant din Santa Catalina. Au băut destul de mult şi la restaurant şi pe vas. Despre ultimele momente din viaţa soţiei sale spune că aceasta a părăsit încăperea principală a vasului, în timpul unei dispute pe care o avea cu Cristopher Walken, ducându-se spre cabina căpitanului vasului. De acolo a plecat spre camera ei. Ultima dată când a văzut-o îşi aranja părul în baie şi i-a închis uşa în nas. Nu îşi explică cum a ajuns Natalie Wood în apă.