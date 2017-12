Anchetă până la capăt!

Deputatul PNL Mihai Voicu a declarat că anchetele în cazul vămilor trebuie să meargă până la capăt, pentru a afla dacă sunt sau nu implicaţi şi oameni politici, el apreciind că acţiunea poliţiştilor şi procurorilor a început bine, însă s-a terminat înainte de a fi trebuit să se încheie. Purtătorul de cuvânt al PNL a spus că, deşi în evaluările companiilor de ţigări, confirmate de ANAF şi Ministerul Sănătăţii, evaziunea din contrabanda cu ţigări se ridică la aprox. două miliarde de euro, anchetatorii au acţionat în vămile în care se face contrabandă cu „sacoşa”. „Am făcut în urmă cu câteva zile un pronostic, iată, corect, cum că va fi un scandal îngrozitor în foarte multe vămi, dar la Constanţa toţi sunt buni şi frumoşi. Nici nu a călcat picioruş de control la Vama Constanţa. Marea contrabandă se face cu containerul, cu TIR-ul, nu cu sacoşa. Iar Constanţa este principala poartă de intrare în România şi toate evaluările arată că este şi principala poartă de contrabandă. În mod bizar, acolo nu s-a întâmplat niciun control de formă”, a mai spus deputatul liberal. Întrebat de ce, în opinia lui, la Constanţa nu a avut loc „niciun control de formă”, Mihai Voicu a afirmat: „Cred că trebuie întrebate autorităţile de ce. Eu nu pot decât să mă întreb. Nu aţi văzut nicăieri să fie lovită marea contrabandă cu alcool, cu ţigări, cu petrol şi pun aici şi Vama Ploieşti, care este principala poartă de vămuire a produselor petroliere”. Purtătorul de cuvânt al PNL a mai declarat că se încearcă să se arunce problema contrabandei cu ţigări în spatele unor lideri de sindicat, deşi numirile în conducerile vămilor ar fi fost făcute de PDL. „În ultimele zile se încearcă să ni se sugereze că această groaznică reţea de trafic de ţigări, care fură două miliarde de euro pe an, este ca un soi de pânză de păianjen în mijlocul căreia s-ar afla liderii sindicali. De parcă noi am fi de pe Marte şi nu am şti că toate numirile sub guvernul PDL se fac politic, cu atât mai mult numirile şefilor de vămi şi cei mai apropiaţi subalterni ai acestora”, a mai spus Mihai Voicu. Deputatul PNL a apreciat că ancheta în cazul contrabandei din vămi trebuie dusă la capăt.