Anchetă pentru aflarea cauzelor incendiului de la „Histria“

O comisie specială, formată din pompieri şi poliţişti, derulează o anchetă complexă pentru a afla cauzele care au dus la producerea catastrofei de la complexul en-gros „Histria”. Până în prezent, anchetatorii nu pot spune cu certitudine de la ce a pornit incendiul. Pompierii iau în calcul atât un scurtcircuit electric, cât şi o posibilă incendiere voluntară. Flăcările care au făcut scrum 140 de standuri, de pe o suprafaţă de aproape 1.500 de metri pătraţi, şi trei maşini de transport de marfă au izbucnit joi dimineaţă, în jurul orei 7.00. „Eram eu, paznicii şi câţiva administratori care veniseră mai devreme, ca să descarce şi să aşeze marfa în magazine. Am văzut la început o dâră de fum care se ridica uşor deasupra magazinelor aflate la intrare. Am venit să vedem ce se întâmplă şi am văzut focul într-un spaţiu comercial. Am sunat la pompieri şi au venit două maşini“, a povestit unul dintre proprietarii de magazine care au pierdut toată afacerea în incendiu. Militarii au reuşit să stingă flăcările abia după nouă ore. În urma incendiului, din complexul comercial nu a mai rămas nimic. „A fost dificil din cauza fumului şi a accesului greoi. Unele maşini au făcut naveta pentru a aduce apă. Au fost acolo 15 autospeciale de stingere a incendiilor“, a declarat locotenent-colonel Costel Datcu, din cadrul Centrului Operaţional al ISU „Dobrogea”. În urmă cu o lună, firma care administrează complexul a primit patru sancţiuni contravenţionale în valoare de câte 500 de lei pentru nerespectarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor.