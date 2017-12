Ancheta UCM Reşiţa ajunge în instanţă

Procurorii structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie au terminat prezentarea materialului de urmărire penală în cazul lui Eugean Bogatu. Cu mandat de arestare valabil până pe 20 februarie, directorul suspendat din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA, este la un pas de a fi deferit instanţei. Eugen Bogatu a luat cunoştinţă de dovezile strânse de anchetatori împotriva sa şi aşteaptă ca dosarul să fie trimis în instanţă. Potrivit surselor judiciare, tot în acest dosar, vor mai fi trimişi în judecată şi afaceristul libanez Said Baaklini, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC UCM Reşiţa SA, Adrian Chebuţiu, dar şi directorul executiv al SC UCM Reşiţa SA, Adrian Coriolan Preda. Aceleaşi surse suţin că, în ceea ce-l priveşte pe senatorul Mircea Banias, al cărui nume amintit în acest dosar, încă nu s-a luat o decizie, singura certitudine fiind că nu va fi trimis în judecată odată cu Eugen Bogatu. Potrivit comunicatului remis de DNA în urmă cu aproximativ o lună, la momentul luării măsurii arestării preventive faţă de Eugen Bogatu de către magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acuzaţiile sub care a fost cercetat acesta sunt de favorizare a infractorului, trafic de influenţă, respectiv “infracţiunea de a intermedia şi de a înlesni efectuarea de operaţiuni comerciale de către un agent economic privat, dacă fapta este de natură a-i aduce direct şi indirect foloase necuvenite, săvârşită de o persoană care, în virtutea funcţiei, are sarcina de a supraveghea şi controla un agent economic privat”. Said Baaklini, administratorul Libarom Agri SRL, şi de Adrian Chebuţiu şi Coriolan Adrian Preda, ambii directori în cadrul UCM Reşiţa, sunt acuzaţi de procurorii DNA de tentativă de evaziune fiscală, respectiv de complicitate la evaziune fiscală, precum şi de alte infracţiuni economico-financiare.