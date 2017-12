Anchetarea uciderii Larei Şaban, la final

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa le-au prezentat, ieri, celor doi principali suspecţi din dosarul uciderii Larei Şaban, materialul de urmărire penală. Pe lângă acuzaţia de omor deosebit de grav, celor doi li s-a adăugat şi aceea de tâlhărie. Avocaţii lui Gilberto Şaban şi George Davidescu au declarat că paşii făcuţi de anchetatori în acest dosar nu sunt tocmai ortodocşi şi că la dosar nu ar exista probe directe care să îi încrimineze pe clienţii lor. „Eu cu Davidescu am văzut tot dosarul şi nu sunt probe noi. A venit şi raportul medico-legal care stabileşte că a fost o singură lovitură, cu spargere de os şi cu distrugere de creier. Am văzut testările de la poligraf şi am stabilit în ce condiţii au fost făcute, respectiv total ilogice şi total ilegale. Clientul meu a acceptat ideea unei discuţii private în apartamentul de care el avea grijă. Când a venit Şaban cu sora lui, Lara, la scurt timp au intrat în apartament şi doi turci. Ăia doi i-au trimis pe Davidescu şi Şaban în sufragerie şi ei au rămas cu Lara, pe hol. La un moment dat, Şaban şi Davidescu au auzit un zgomot, iar când au ieşit în hol au văzut-o pe Lara căzută pe covor. Au primit instrucţiuni de la cei doi turci cum să scape de cadavru şi li s-a spus că vor fi urmăriţi tot timpul. De aceea au acţionat cum au acţionat. Erau speriaţi“, a declarat avocatul Constantin Eugen Drăguşelea, apărătorul lui George Davidescu.

URMĂRIRE PENALĂ INCOMPLETĂ „De principiu, acest dosar a început ca un cancan şi s-a terminat ca un cancan. Din punctul nostru de vedere, urmărirea penală este incompletă, nu există probe directe care să îl indice pe clientul meu. S-a cerut exhumarea, în condiţiile în care raportul medico-legal nu ne spune dacă la nivelul craniului există urmă de împuşcătură, ci doar o plagă contuză. Acest lucru ne-a fost respins aşa cum a fost respinsă şi audierea lui Sipahi Huseyin şi expertiza traseologică. Din punctul nostru de vedere, cercetarea la faţa locului a fost făcută cu încălcarea procedurilor legale.

Din datele care ne-au fost expuse de procuror am aflat că s-a extins urmărirea penală şi pentru tâlhărie, fără să ni se precizeze în ce a constat această tâlhărie. Procurorul trebuia să ne spună unde sunt cei 80.000 de euro despre care afirmă că erau în posesia Larei. Aceşti bani nu fost găsiţi şi cred că erau dolari, nu euro, în casa Larei Şaban“, a declarat Lucian Papacostea, avocatul lui Gilberto Şaban.

PROBLEMA POŞETEI Avocaţii celor doi suspecţi au dat declaraţii contradictorii în ceea ce priveşte covorul şi poşeta Larei găsite de procurori la începutul acestei săptămâni. „Geanta pe care o purta Lara nu rezultă a fi cea care a fost găsită la faţa locului. Geanta purtată de victimă era mult mai mare. Se poate vedea acest lucru şi pe imagini. Mai mult, nu s-a făcut nicio expertiză ADN“, a spus avocatul Papacostea. De cealaltă parte, avocatul Drăguşealea a susţinut o altă variantă. „Am văzut poşeta şi mocheta despre care cei doi au spus tot timpul că au luat-o şi au dus-o din apartament. Ei nu au ştiut să spună nimic despre geantă pentru că în stresul acela au pus în pungă tot ce se afla pe covor. Inclusiv poşeta. Erau atât de bulversaţi încât nu au ştiut ce au împachetat“, a declarat avocatul Constantin Eugen Drăguşelea. Avocatul Papacostea a refuzat să comenteze declaraţiile avocatului Drăguşelea.