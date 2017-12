Omul de afaceri constănţean George Bosânceanu a dat, vineri, o declaraţie, în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, în care a încercat să demonteze acuzaţiile procurorilor conform cărora ar fi instigat mai multe persoane să fure diverse bunuri. „Am achiziţionat din Germania, Olanda şi Belgia mobilierul pentru cele două hoteluri pe care le-am construit şi pentru alte două imobile destinate închirierii. Le-am luat la mâna a doua şi am primit documente de cumpărare, însă toate actele mi-au fost distruse în timpul demolării hotelului Histria, din Mamaia, în decembrie 2011. În cele 13 zile de libertate, am luat legătura cu persoanele de la care am cumpărat bunurile şi am încercat să fac rost de o copie după documentele distruse. Nu am instigat pe nimeni să fure pentru dotarea hotelurilor mele, iar dacă printre lucrurile cumpărate la mâna a doua se află şi unele furate, eu nu am ştiut”, a declarat Bosânceanu. El a dat vina pe Florin Moţoi, administratorul uneia dintre firmele lui, SC Bos per Scorilo Star SRL Mamaia, care i-ar fi supravegheat pe muncitori, susţinând că acesta ar fi ştiut că anumite bunuri achiziţionate prin intermediul lui sunt furate. Întrebat de judecător de ce toţi martorii din dosar, foşti angajaţi ai săi, spun că au fost instigaţi de el să fure, Bosânceanu a explicat: „Anchetatorii le-au promis că vor fi liberi dacă mă toarnă pe mine şi de aceea hoţii sunt liberi şi eu sunt arestat. Am descoperit acum că printre angajaţii mei am avut şi câteva lichele, care au fost învăţate ce să spună împotriva mea”, a adăugat Bosânceanu. Cu privire la acuzaţia că a exercitat presiuni asupra martorilor pentru a-i determina să păstreze tăcerea, omul de afaceri a negat. „În ziua în care se spune că l-am ameninţat pe Chirez Asan, cel de la care am achiziţionat o ambarcaţiune, eram ţintuit la pat din cauza unui accident pe care l-am suferit la hotel şi aveam coloana fisurată. Deci nu aveam cum să fiu pe stradă, într-o maşină, într-o intersecţie din Constanţa şi să strig la el să îşi ţină pliscul”, a adăugat Bosânceanu.

INTERDICŢIE DE A PĂRĂSI ŢARA Procurorul a susţinut că sunt probe noi care arată că omul de afaceri constănţean trebuie cercetat în stare de arest preventiv deoarece este pericol public. După deliberări, instanţa a admis recursul lui Bosânceanu şi a menţinut măsura obligării de a nu părăsi ţara, respingând solicitarea Parchetului de a-l încarcera pe suspect. Conform anchetatorilor, săptămâna trecută, oamenii legii au efectuat percheziţii simultane în zece locaţii din Constanţa, Tuzla şi Ovidiu, aparţinând lui Bosânceanu şi apropiaţilor acestuia. În urma acestor acţiuni au fost descoperite bărci şi componente pentru acestea, dar şi televizoare şi alte bunuri a căror provenienţă nu a putut fi justificată. Din primele cercetări s-a stabilit că acestea au fost furate. Procurorii spun că în incinta unei firme de pe strada Baba Novac a fost găsită o ambarcaţiune de agrement furată, despre care administratorul firmei a declarat că a fost adusă de Bosânceanu la scurt timp după ce au început operaţiunile de demolare a Hotelului Histria. Totodată, la Hotelul Histria, oamenii legii au găsit un peridoc furat la sfârşitul lunii septembrie 2011 din zona Debarcader Cazinou. Pe lângă aceste bunuri, oamenii legii au găsit şi cinci ATV-uri, mobilă, motoare şi volane de ambarcaţiuni. Anchetatorii spun că cel care organiza furturile era Bosânceanu, iar executanţi erau Florin Rodion, Ion Ometiţă, Florin Moţoi, Chreşi Asan şi Ionuţ Filip.