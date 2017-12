ANCOM vrea să extindă baza de date pentru portabilitatea numerelor

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va organiza, în 10 decembrie, o licitaţie în vederea extinderii bazei de date centralizate pentru portabilitatea numerelor, contractul fiind estimat la 1,25 milioane de lei (TVA inclusă). Contractul prevede livrarea de echipamente IT şi licenţe software. Portabilitatea numerelor a fost introdusă în România din octombrie 2008 şi permite utilizatorilor de servicii de telefonie să păstreze numărul de telefon atunci cînd schimbă furnizorul. Portarea se face doar în cadrul aceleaşi categorii (fix-fix, mobil-mobil). Baza de date necesară portabilităţii numerelor a fost realizată de UTI Systems, Porthus Belgia şi Microsoft România. Contractul a fost cîştigat în 2007, în urma unei lictaţii internaţionale, valoarea acestuia depăşind 580.000 de euro (fără TVA). Potrivit datelor ANCOM, în primul an de funcţionare a portabilităţii numerelor, un număr de 157.041 de utilizatori de telefonie mobilă şi fixă au trecut la alt operator, fără schimbarea numărului de telefon, reprezentînd sub 0,1% din totalul clienţilor companiilor de profil, cei mai mulţi alegînd Cosmote România, urmată de Vodafone şi Orange. Din numărul total de portări realizate, 67% (105.745) au fost numere de telefonie mobilă, în timp ce în segmentul telefoniei fixe s-au transferat 51.291 de numere.