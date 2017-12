Șamanii din Peru prezic victoria Braziliei la Cupa Mondială

Șamanii din Peru au prezis, ieri, că Brazilia va câștiga Cupa Mondială de fotbal din 2014 învingând Argentina în finală, în cadrul unui ritual mistic din care nu au lipsit frunzele de coca, cranii pictate și fotografii cu staruri ale balonului rotund. "Am avut o viziune în care mi s-a înfățișat că această Cupă va rămâne în America de Sud. Finala Cupei Mondiale se va disputa cu Argentina și va fi câștigată de Brazilia", a afirmat Juan Osco, cunoscut drept "șamanul din Anzi". Șamanii din cele trei regiuni din Peru (costa Pacificului, Anzii Cordilieri și Amazonia) și-au concentrat forțele în fața stadionului Național din capitală într-un ritual în care au fost invocați brazilianul Neymar, argentinianul Lionel Messi, chilianul Alexis Sanchez, portughezul Cristiano Ronaldo și alți mari jucători. "Noi am văzut în altarul mistic culoarea bleu (Argentina) și galbenă (Brazilia). Cele două culori s-au amestecat, iar câștigătoarea va fi Brazilia", a asigurat Osco, afișând o replică a Cupei. "Este o finală de vis, o forță pe care noi am simțit-o, iar Brazilia va învinge blestemul de pe 'Maracanazo' - victoria Uruguayului la Cupa Mondială din 1950 în detrimentul Braziliei și va uita odată pentru totdeauna de asta", a adăugat Osco, președintele Asociației Apus (șefii indieni), precizând totodată că Spania va ajunge în semifinale. La rândul său, șamanul Julio Huaylas de Trujillo (nord), agitând trei cranii, a prezis că selecționata chiliană, care face parte din Grupa B cu Spania, Olanda și Australia, va furniza surpriza și va ajunge în semifinale. Lovitura de începere a Cupei Mondiale va fi dată mâine, la Sao Paulo, între Brazilia și Croația.