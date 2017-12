Șapte ani de așteptare pentru aprobarea proiectelor

În mediul rural, pare de multe ori că „unii sunt mai egali ca alții” în ceea ce privește diferitele proiecte pentru care se încearcă obținerea de fonduri. Unele comune pot obține fonduri europene pentru proiectele mai mari doar pentru că că au destul de mulți locuitori și un buget suficient de mare, cu care pot suporta cheltuielile neeligibile. În alte comune, administrațiile găsesc alte surse de bani pentru investiții. Totuși, mai sunt și localități care așteaptă mult și bine după aprobări și finanțări. Autoritățile din comuna Ciocârlia așteaptă de mai bine de șapte ani un răspuns de la Guvern, în legătură cu două proiecte pentru care e nevoie de bani. Este vorba despre construcția unei baze sportive și a unor locuințe ANL, de altfel necesare pentru comunitate. „Am depus documentație la Guvern de 6-7 ani pentru o bază sportivă și câteva locuințe ANL. De fapt, am depus de mai multe ori, chiar și în 2014, dar n-am primit niciun răspuns. Posibil să fie din cauză că avem doar 3.200 de locuitori, iar proiectele să nu fi fost eligibile din acest motiv, să nu fi fost considerate eficiente din punct de vedere economic”, a spus primarul Traian Dragomir. El ne-a mai declarat că aceste investiții erau necesare în localitate, pentru că echipa de fotbal AS Ciocârlia ar fi avut mare nevoie de o bază sportivă. În plus, sunt destule familii tinere în comună care ar fi avut nevoie de o locuință, iar cele de tip ANL ar fi fost ideale.