Șapte eliminați la prima probă a Bacalaureatului

Nicio sesiune a Bacalaureatului fără eliminați pentru fraudă și tentativă de fraudă. Chiar dacă tinerii sunt avertizați cu fiecare ocazie că orice încercare de a copia le atrage eliminarea, deși au avut exemple de elevi care au pierdut șansa de a obține diploma dorită mai multe sesiuni la rând, prima probă scrisă de Bac din sesiunea august - septembrie 2014 s-a încheiat ieri cu șapte eliminați. Se pare că dorința disperată de a promova examenul îi determină pe elevi să ignore instructajul care li s-a făcut înaintea probei, ei pierzând astfel șansa de a mai promova Bac-ul în sesiunea aceasta, dar și în următoarele două. Nici chiar întâlnirile unor elevi și profesori cu procurorii anticorupție și sancțiunile pe care le-au primit aceștia nu i-au speriat pe tinerii care participă la Bac. Șapte elevi care au susținut ieri proba la limba și literatura română au fost prinși având asupra lor telefoane mobile și fițuici. Astfel, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, au fost eliminați patru candidaţi din centrul de examen de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, un absolvent care susținea proba la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, un candidat de la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” și un alt elev de la Liceul Cobadin. La centrul de evaluare de la Liceul Cobadin a existat o situație mai deosebită, însă reprezentanții ISJ au fost rezervați în da detalii. ”Comisia din liceu a avut o suspiciune legată de fraudarea examenului, așa că a dispus vizionarea tuturor imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere”, a spus purtătorul de cuvânt al instituției, prof. Cristina Ivan. Ea a precizat că ieri au fost vizionate imaginile, însă, conform metodologiei, decizia într-o astfel de situație aparține președintelui centrului de evaluare. ”Acesta a spus că mâine (astăzi - n.r.) va anunța ce a constatat în urma vizionării imaginilor. Tot mâine vom anunța și Comisia Națională de Bacalaureat, dacă este cazul. Dacă se dovedește că în acest liceu s-a fraudat examenul, președintele centrului de examen poate anula proba”, a completat prof. Ivan.

202 CANDIDAȚI CONSTĂNȚENI NU S-AU PREZENTAT LA PROBA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

NEPREGĂTIȚI ȘI LUAȚI PRIN SURPRINDERE DE SUBIECTE Oricât de pregătiți s-ar declara înainte de examenul scris la limba și literatura română de la Bac, atunci când văd că au de comentat o poezie sau de făcut o demonstrație pe un text liric, elevii intră în panică. Tema îi ia prin surprindere, ideile și cunoștințele îi părăsesc și parcă orice alt subiect ar fi fost mai ușor de abordat decât comentariul unei poezii. Ieri, elevii care au susținut examenul la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații au fost dezamăgiți că au avut de analizat o poezie. Dacă primele două subiecte li s-au părut accesibile, tema și viziunea despre lume într-un text de-al lui George Bacovia a fost misiune imposibilă pentru absolvenți. ”Nu mi-a venit nimic prin cap referitor la poeziile lui Bacovia. Știam că acesta este cel mai greu subiect, pentru că e a doua oară când dau examenul, dar am venit cu tema neînvățată. Mă așteptam să avem de analizat o nuvelă, de caracterizat niște personaje, în niciun caz demonstrație despre o poezie”, a spus Laura. Ea a spus că are nevoie de 5,60 ca să promoveze și speră ca restul subiectelor să-i asigure nota de trecere. ”Dacă nu iau nici acum, nu cred că voi mai da Bac-ul. Deja lucrez și nu mi s-a cerut diploma de Bacalaureat”, a adăugat Laura. Un alt tânăr, Claudiu, a ieșit dezamăgit din sala de examen. Se pare că poezia postbelică l-a pus în încurcătură, neștiind la ce autor să se oprească. ”Am terminat la uman și am avut de scris despre poezia postbelică. Am scris despre ”Plumb” (G. Bacovia), dar nu știu dacă e bine, am scris ce am crezut eu. Sper să iau o notă de trecere, nu mă aștept la mai mult”, a spus Claudiu. Întrebat despre subiectul al doilea, tânărul nici nu a putut să-și amintească cerința. ”În prima sesiune am avut niște probleme la română și nu am reușit să intru în Bac, dar sper să reușesc acum să iau examenul”, a spus tânărul.

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii?

Subiectele la proba la limba și literatura română au fost diferite în funcție de profilul absolvit de candidați. Astfel, elevii de la profilele real, tehnologic și vocațional au avut la primul subiect de analizat un fragment din romanul ”Rusoaica” al lui Gib I. Mihăescu. La al doilea subiect, candidații au avut de scris un text argumentativ despre importanţa respectării unor reguli într-un domeniu de activitate, iar la al treilea, considerat de elevi cel mai greu, ei au avut de scris un eseu despre viziunea asupra lumii dintr-o poezie a lui Bacovia. Cei de la profilele uman și pedagogic au avut de rezolvat mai multe cerințe pe baza unui text din romanul ”Lydda” de Duiliu Zamfirescu, la primul subiect, și de elaborat un eseu argumentativ în care să explice rolul presei literare într-o epocă sau perioadă istorică și culturală, pentru subiectul al doilea. La ultima parte, candidații au avut de scris într-un eseu de două - trei pagini despre tema și viziunea despre lume într-o poezie postbelică. Mâine are loc proba obligatorie a profilului, 1.510 candidați fiind așteptați să participe la acest examen (1.335 susțin proba la matematică și 175 - la istorie). Vineri, 29 august, se va desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării.

La nivel național, 109 candidaţi prezenţi la proba scrisă de limba română au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă şi nu vor mai putea susţine examenul în următoarele două sesiuni ale acestuia.