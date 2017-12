Șarm și tradiție pe două roți, la SkirtBike

Peste două sute de constănțence au încântat ieri un întreg oraș și au demonstrat că bicicleta poate fi un accesoriu chic și feminin. Dorind să promoveze un stil de viață sănătos și tradițiile românești, doamnele și domnișoarele au ieșit la pedalat în fuste, unele și cu ie tradițională. Salbe și coronițe cu flori, coșuleț cu căței sau ornamente florale, fustițe care mai de care mai viu colorate și zâmbete largi și luminoase au fost elementele prin care constănțencele s-au remarcat la parada SkirtBike.

Acesta este dintre cele mai spectaculoase evenimente pe două roți de pe litoral, aflat la a treia ediție în Constanța și care s-a desfășurat ieri după-amiază. Biciclistele s-au aliniat la start la Palatul Copiilor, unde au avut loc și concursuri pe două roți pentru prichindei. „Ne-am adunat pentru a treia ediție să sărbătorim frumosul, să sărbătorim feminitatea și tradiția. Am ales să pedalăm îmbrăcate în ie pentru a promova unul dintre cele mai frumoase și autentice branduri românești, marți fiind Ziua Internațională a Iei. Suntem convinse că tradițiile se adaptează astfel vremurilor moderne. Educăm și tânăra generație de bicicliști, astfel că am susținut și un concurs printre jaloane pentru copii, cei mai ageri primind premii din partea partenerilor”, a declarat coordonatoarea SkirtBike Constanța, Anda Nicola. Însoțite de echipaje ale Serviciului Rutier de Poliție și ghidate de cicliști profesioniști, participantele au traversat orașul cu emoții, sub amenințarea ploii, bucuroase că și Constanța este alăturată celorlalte 11 orașe în care a avut loc simultan evenimentul.