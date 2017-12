Școala 29 ”Mihai Viteazul”, vandalizată de... foști elevi frustrați?

Angajații care au venit ieri dimineață la serviciu la Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” din Constanța au găsit unitatea vandalizată: gardul școlii și grilajul de la câteva geamuri de la parter erau smulse, brăduții de la intrare erau carbonizați, pe pereți și pe ușă erau scrise mesaje obscene, iar o anexă a școlii, unde erau depozitate cărți și alte documente, era incendiată. Considerată una dintre cele mai bune școli din municipiu, aceasta a ajuns ținta atacului în noaptea de duminică spre luni. ”Nu pot spune cine sunt făptașii, dar ne gândim că pot fi foști elevi absolvenți acum sau în alte promoții, frustrați, poate repetenți. Avem niște suspiciuni, dar nu avem nicio dovadă. E clar că a fost un act de vandalism, pentru că nu s-a furat nimic valoros, au fost mai multe distrugeri”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul unității școlare, prof. Daniela Badea. Dacă, în cursul anului școlar, unitatea de învățământ este păzită de o firmă care este plătită de asociația de părinți, în cursul vacanței de vară, școala nu are paznic, iar sistemul de monitorizare video nu a funcționat în noaptea atacului. ”Școala are camere de supraveghere, însă sunt vechi și nu funcționează corect. Informaticianul școlii a încercat să vadă imaginile din noaptea de duminică, însă nu s-a înregistrat nimic”, a declarat prof. Badea.

AL DOILEA ACT DE VANDALISM ÎN MAI PUȚIN DE O LUNĂ Cazul de vandalism de la Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” nu este primul din acest an, spune directorul, care pe 22 iunie, în prima zi a Evaluării Naționale, a găsit toate coșurile de gunoi distruse, smulse din pământ și curtea școlii plină de gunoaie. ”Nu pot face o estimare clară a prejudiciului, pentru că acum trebuie înlocuite o foaie de gard, patru foi de grilaj de la ferestre și trebuie plătită și reparația. La poliție am declarat un prejudiciu aproximativ de 2.000 de lei, însă este posibil să fie și mai mare. După ce vom face reparațiile și vom avea facturi, vom putea spune clar care a fost prejudiciul”, a completat prof. Badea. Femeia spune că doar norocul a făcut ca pagubele să nu fie mai mari, pentru că focul pus de răufăcători la magazia în care erau depozitate produse de hârtie și alte reziduuri de ulei putea declanșa un incendiu de proporții. Poliția a fost anunțată în acest caz și a demarat cercetările. ”În cauză, a fost întocmit un dosar penal, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și distrugere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, scms. Carmen Șerbănescu. Și anul trecut, Școala Gimnazială nr. 31 din Constanța s-a ales cu 11 geamuri sparte, la scurt timp după încheierea anului școlar.