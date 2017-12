Școală de vară la Liceul ”Traian”, pentru copiii de la Grădina

Pentru al doilea an consecutiv, Liceul Teoretic ”Traian” organizează Școala de vară ”Traian Summer Camp”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Arhiepiscopia Tomisului, Consiliul Județean Constanța, Primăria Municipiului Constanța și Școala Gimnazială nr. 1 Grădina. Școala de vară are loc în perioada 27 - 31 iulie și își propune să ofere unor elevi defavorizați din comuna Grădina posibilitatea de a petrece într-o manieră creativă câteva zile din vacanța de vară. Activitățile prevăzute în proiect vor stimula imaginația copiilor, punând în valoare potențialul fiecărui participant. Liceul Teoretic ”Traian”, cu ajutorul partenerilor și sponsorilor implicați, se dovedește a fi un membru activ în acțiunile comunității locale, impunând voluntariatul ca o formă importantă de educație informală. Invitat special al activităților este tânărul iluzionist Ciprian Morți, student în anul II, cu bursă de merit, la University of Hull din Marea Britanie, Facultatea de Arte Dramatice, Muzică și TV, membru atestat de Asociația Magicienilor și Iluzioniștilor din România, fiind clasat în topul primilor 10 magicieni din România.