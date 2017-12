Școala din Dunărea, fără încălzire centrală și toalete interioare

07:41:49 / 18 Septembrie 2014

scolile....

Sa ajute Domnul sa fie dotata scoala din Dunarea cu centrala si toalete asta pentru ca primarul este din Dunarea si poate nu procedeaza ca alti primari nu uita de unde a plecat. In acest lacas au invatat sute chiar mii de copii in ani functioneaza de peste 100 ani citi intelectuali au deslusit tainele abecedarului in acesta scoala . Ajutati pe primar ....dati o seansa mai buna de a invata copiilor din mediu rural. scoala din Dunarea sa nu aiba aceasi soarta ca scoala din Tepes Voda care a fost inchisa fara inima dupa ce a fost renovata .....................