Școlarizarea la domiciliu sau în spital, ”tratament magic”!

Copiii de vârstă școlară care necesită spitalizare pe o perioadă mai mare de o lună nu trebuie sub nicio formă ”rupți” de învățământ. O spun chiar psihologii, care susțin că, dacă elevul bolnav, aflat la pat, fie acasă, fie în spital, are o continuitate în ceea ce privește activitatea didactică, va trece mult mai ușor peste boală. În caz contrar, spune psihologul constănțean Cristina Gemănaru, mai exact dacă tânărul bolnav n-ar mai intra în contact cu materiile predate în școală mai bine de o lună, ar trece printr-o grea încercare la revenirea pe băncile unității de învățământ, când și-ar da seama că are foarte mult de recuperat: ar putea fi cuprins de panică, lucru deloc ușor în cazul unui copil. ”Sub nicio formă copilul nu trebuie scos din ritm, din evoluție, cursivitate, continuitate. Va fi cumplit să-și dea seama cât este de în urmă cu materia, va fi cuprins de o mare panică, ceea ce este greu de trecut în cazul unui copil care se află la o vârstă fragedă. În plus, dacă el va vedea că profesorii/învățătorul îi sunt aproape, va uita de boală, va trece mai ușor peste perioada critică”, a explicat, pentru ”Telegraf”, psih. Gemănaru. Tot ea a precizat că activitatea didactică, chiar și pe patul de spital, este foarte benefică din punct de vedere psihoemoțional, este un lucru pozitiv pentru că tânărul va fi refocusat de la boală către alte obiective. ”Există anumite etape, vârste, de asimilare a informațiilor, care trebuie respectate”, spune psih. Gemănaru. Așa se face că reprezentanții inspectoratelor școlare din țară au căutat și mai caută soluții pentru a școlariza și copiii bolnavi.

CONSTANȚA La Constanța, 110 elevi cu diferite afecțiuni cronice beneficiază de învățământul la domiciliu și câteva zeci beneficiau, la finele anului trecut, de învățământul în spital, fie în cadrul Școlii Sanatoriale din Techirghiol, fie în cadrul Școlii Sanatoriale din Mangalia, potrivit inspectorului școlar pentru învățământ special din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. Oana Pahon. ”În cele două unități sanitare au beneficiat de învățământ, e adevărat că nu la toate materiile, dar la cele de bază, cele care sunt pentru diferite teste, examene, numeroși copii. Este un rulaj. Sunt și copii din județul Constanța, dar și din țară. De exemplu, am avut copii din Iași, Prahova, acolo unde nu există posibilitatea să fie școlarizați în unități sanitare”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. Pahon. Profesorii care vin să predea copiilor sunt plătiți cu ora de către școli, iar ei vin la unitățile sanitare la solicitarea, în scris, a părinților către școli. Totul se face cu aprobarea Consiliului de Administrație (CA) al ISJ, dar și cu aprobarea CA ale școlilor de unde vin profesorii. Precizăm că, și în București, Inspectoratul Şcolar caută soluţii în cazul copiilor cu boli care necesită internare mai mare de o lună. La o primă evaluare, în Capitală ar fi aproape 250 de copii în astfel de situaţii, internaţi în Institutul Oncologic Bucureşti, Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul ”Marie Curie”. Potrivit metodologiei, procesul instructiv-educativ se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul. La externare, şcoala care îl are în evidenţă pe elev primeşte situaţia şcolară, respectiv foaia matricolă în funcţie de perioada şcolarizării în grupa din spital.