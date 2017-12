Școlile din Limanu se redeschid pentru renovări

Cum poți păstra o unitate de învățământ în cea mai bună formă? Răspunsul nu este cunoscut de către toate autoritățile locale din comunele constănțene, întrucât unele dintre ele privesc neputincioase la școlile care se degradează din an în an. Abia atunci când devin impracticabile sunt inițiate proiecte de reabilitare, care se ridică la valori cu multe zerouri. Această situație se pare că poate fi evitată, conform spuselor primarului comunei Limanu, Nicolae Urdea. „Avem două școli generale în care am început deja lucrările de întreținere, cum obișnuim în fiecare an. Lucrările constau în schimbarea instalațiilor, a echipamentelor electrice defecte și a obiectelor sanitare uzate. Mai apoi, încăperile cu un aspect neîngrijit sunt văruite. La sfârșit, se face curățenie generală. Așa reușim să menținem aspectul școlilor și să protejăm elevii, prevenind riscul electrocutărilor sau al incendiilor. Lucrările se fac vara, pentru că nu vrem să deranjăm cursurile. Costurile sunt rezonabile, de aproximativ 50.000 de lei, plătite din bugetul local. Este drept, de lucrări se ocupă Serviciul de Gospodărire Comunală al Primăriei, ceea ce ne ajută să reducem cheltuielile, însă nu asta contează cel mai mult. Important este că elevii, în toamnă, vor începe cursurile în școli curate, sigure”, a declarat edilul.