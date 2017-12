Șefii Autorității pentru Restituirea Proprietăţilor, vinovați fără vină

11:21:44 / 03 Martie 2015

in vecii vecilor ,amin!

V-aduceti aminte de celebrele cuvinte ale lui Ceausescu "cand o face plopul pere si rachita micsunele"?Iata ca pentru oamenii de rand aceste vorbe se adeveresc intrutotul.In timp ce mafiotii si-au dat seama ca aici este o vaca de muls ,cei care erau indrituiti sa primeasca despagubiri s-au ales cu asteptarea .Multi dintre ei sunt la varste octogenare , boala le-a patruns in organism si va duce in final la asa numita selectie naturala,care numai naturala nu este ,avand invedere prin cate au trecut acesti oameni.Din anul 1998 socrul meu a depus cerere conform legii nr.9/1998 care s-a validat de comisia judeteana,restituita de comisia ANRP pe motiv ca nu s-ar fi calculat corect,ca in final in 2008(deci dupa 10 ani!!) sa valideze hotararea comisiei judetene. Iata ca se implinesc 6 ani de la aceasta validare si toate raspunsurile celor de la ANRP,semnate de Baciu,Claudita Selavardeanu au fost tot timpul aceleasi:nu avem fonduri alocate pentru plati.Dar pentru mafiotii care faceau legea in jurul lor existau fonduri?DNA ar trebui sa-l intrebe pe cel care semna dispozitiile de plata,ordinele de plata,respectiv vicepresedinte ANRP si Seful Cancelariei Primului ministru,daca totul s-a facut in ordine cronologica s-au peste rand.Am ceru acestei doamne Claudita S. sa faca publica lista celor care mai au dreptul la despagubiri conform legii nr.9/1998.Raspunsul a fost acelasi.Nu sunt fonduri.Mai nou au inceput cu cei care i-au dat in judecata si au castigat. Dar cu oamenii simpli care nu au aceasta posibilitate ce vor face ?Iar ii lasa in spatele carutei strigand;Dati cu biciul inapoi ca s-agata maimutoi!.Acum isi dau demisia,le e frica,daca au curaj si se simt curati sa actioneze legal.Aceasta-i Romania oameni buni si nu e facuta pentru oameni cinstiti!Nu stiu in ce stadiu mai sunt cercetarile pentru clonarea unor fiinte dar ,daca as dispune de bani l-as reinvia pe Vlad Tepes cerandu-i,parafrazand poetul:cum nu vii tu Tepes Doamne de prin tara sa-i aduni -oameni rai si oameni buni,pe cei buni sa-i miluiesti iar pe rai pune-i la munca la spart stanca sau pe lunca!(doar avem nevoie de autostrazi).