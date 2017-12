Șeful CJ Arad, prins cu ”mâța-n sac”

07:10:04 / 25 Iulie 2015

basitii cad unul cate unul, dar ala chior cand. Kovessi ateptam raspunsul

Mai posteaza unii basiti sa plece Ponta, de ce , sa faca loc basitilor sa fure ca in jungla, uite alt basit feroce prins luand mita, ieri basitul Berca, fost ministru de interne in regimul basit, omu care trebuia sa fie exemplu a fost si el arestat. Au flamanzit de doi ani, vor iar ciolanul, iar la somon si icre negre , iar pe popor sa-i bage iar in criza, iar sa modifice legi in favoarea lor. Popor de hoti.