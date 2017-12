Șeful delegației UE în R. Moldova, interzis în Transnistria

Așa-numitul serviciu de grăniceri din regiunea transnistreană nu i-a permis, ieri dimineață, ambasadorului UE în R. Moldova, Pirkka Tapiola, să se deplaseze în localitatea Molovata Nouă, din stânga Nistrului. Pirkka Tapiola urma să participe la inaugurarea unui oficiu al medicilor de familie din Molovata Nouă, renovat din fonduri europene, dar nu a reușit să ajungă. În timp ce membrilor delegației UE care îl însoțeau li s-a permis accesul în stânga Nistrului, mașina în care se afla Pirkka Tapiola a fost întoarsă din drum.

Primarul de Molovata Nouă, Valeriu Sandu, și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că șeful delegației UE nu a putut ajunge la eveniment din cauza acțiunilor separatiștilor transnistreni. Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinschi, a declarat, la rândul său, că regretă incidentul, evocând că și el are interdicție de a merge în localitățile raionului Dubăsari, aflate sub jurisdicția Chișinăului, prin același punct de trecere al separatiștilor. Policinschi a ajuns însă la Molovata Nouă, traversând Nistrul cu bacul. Reprezentantul Chișinăului în cadrul Comisiei Unificate de Control, Eduard Bumbac, și-a exprimat indignarea în legătură cu respectivul incident, afirmând că, prin astfel de acțiuni, regimul de la Tiraspol nu face decât să se autoizoleze. În plus, interzicerea liberei circulații a persoanelor și mărfurilor încalcă acordurile anterioare între regimul transnistrean și autoritățile de la Chișinău, a adăugat el.