Șeful Statului Major General: Analizăm ipoteza extinderii conflictului spre Republica Moldova

Șeful Statului Major General al Armatei Române, general-locotenentul Nicolae Ciucă, a declarat, ieri, , că extinderea conflictului din Ucraina, asupra Republicii Moldova, este o ipoteză pe care Armata Română o are în analiză. Nicolae Ciucă a afirmat că atât scutul de la Deveselu, cât şi cele două centre operaţionale de comandă ale NATO, care se vor înfiinţa în România, au doar un rol defensiv şi că nu există vreun motiv de îngrijorare pentru Rusia. "Este vorba despre punerea la dispoziţie a unui pachet de forţe care să fie în măsură să aibă o reacţie imediată într-o perioadă foarte scurtă de timp. Practic acea structură de 5.000 de militari reprezintă elementul militar de reacţie pentru o situaţie dată. (...) Baza de la Deveselu va fi funcţională la finele acestui an și are destinaţie pur defensivă", a transmis șeful Statului Major General al Armatei. Întrebat dacă există riscul ca escaladarea conflictului, din Ucraina, să se propage spre Republica Moldova, pentru că se încearcă o recreare a spaţiului URSS, iar Republica Moldova a făcut mult timp parte din URSS, șeful Statului Major General al Armatei a răspuns: "Vă rog să-mi daţi voie să nu fac o astfel de analiză, o astfel de anticipare pentru a nu da loc de interpretare. Chiar dacă nu există un scenariu există ipoteze. Şi-atunci fiecare dintre ele sunt analizate. Nu putem să afirmăm că nu există preocupare pentru care se analizează. Sigur că există o astfel de analiză", a declarat general-locotenentul Nicolae Ciucă.