Șerpi pe bulevardul Tomis!?

08:39:51 / 15 August 2014

serpi

Primaria nu face nimic dar chiar nimic privind balariile dintre blocuri, parcuri garduri vii inalte cit omul unde salasuesc tiharii spatiile verzi inexistente asa cum era raposatl regim macar strpeau vara spatiile verzi cu vesnicele aspensore. Dar voi consumati energia reciclind in prostie ziua apa la asa zisele fintini si in rest? MIZERIE ALO PRIMARIA REVENITI-VA MACAR IN CEASUL AL 12 LEA lasati treburile urbei pe seama altora daca dumneavoastra stati numai in cluburi si la distractie O sa ne manince nu numai serpii ci si alte dihonii.....din ca8uza mizeriei cine vreti sa faca curatenie intre blocuri pe terenul domeniului public tot pensionarii????