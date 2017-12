Și altfel de card - drac pentru cei care îl refuză

06:46:30 / 17 Ianuarie 2015

Sfintii draci din spatele bisericii

Oare de unde a plecat isteria asta de a refuza cardul pe motiv ca se fura identitatea, organele, etc. De la acesti draci care slujesc Biserica Ortodoxa si in predicile lor idioate influenteaza o parte a populatiei care de fel este dezorientata. Dar popilor , cind va huzuriti in cele mai luxoase masini , cind nu va vedeti capul de fel de fel de afaceri mai putin ortodoxe, cind goana asta a voastra dupa bani, v-a indepartat de oameni si credinta, oare nu e tot opera diavolului, care incet, incet vad ca se baga intre voi , sa nu zic in Biserica, in spatele careia va ascundeti cind multi dintre voi sint aratati cu degetul, datorita lacomiei si faptelor lor, insa nu uitati popilor, cum ajunge doctorul la voi asa ajungeti si voi la doctor, sper insa cu cardul .