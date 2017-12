Și conservatorii pleacă la PLR?

DEMISII? Se pare că președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, nu aduce în noua sa formațiune - Partidul Liberal Reformator (PLR) - doar membri PNL, ci și reprezentanți ai actualei coaliții de guvernare. În această idee, Ovidiu Raețchi, Aurelian Ionescu și Cornelia Negruț, toți trei deputați ai Partidului Conservator (PC), urmează să părăsească formațiunea politică condusă de Daniel Constantin și să se alăture PLR, au precizat surse politice. Ovidiu Raețchi a infirmat că va părăsi partidul de bună voie, dar a precizat că așteaptă finalizarea unei proceduri de excludere pentru el și colegul său Aurelian Ionescu. Raețchi a explicat că excluderea sa și a colegului său ar surveni emiterii unui comunicat în care au solicitat ca PC să adopte o direcție de dreapta tradițională și să renunțe la caracterul de partener politic de rang secund al stângii. Despre plecarea spre un alt partid, Raețchi a declarat că o astfel de discuție este prematură. Interesant este că, până în prezent, Tăriceanu a atras în partidul său peste 30 de parlamentari, toți de la PNL.

PLECĂRI Nemulţumiţi de direcţia în care a luat-o partidul, mai mulți liberali au dezertat în grup. Printre cele mai cunoscute nume care au renunțat la calitatea de membru al PNL se numără senatorul Ioan Ghișe, deputatul Mihai Stănișoară, fostul ministru al Economiei Andrei Gerea și deputatul Daniel Chițoiu. Acestora li s-au alăturat senatorul de Ilfov Nicolae Nasta și deputatul de Dâmbovița Ion Pârgaru. ”Principalul motiv pentru care am plecat este faptul că ceva am promis ceva electoratului în 2012, atunci când am candidat din partea PNL sub sigla USL, iar din păcate, astăzi, se întâmplă altceva. Unii dintre colegii noştri şi chiar o parte din media tratează această plecare ca pe un act de trădare. Îmi pare rău că cei care gândesc așa sunt colegii liberali care au hotărât în culise, cu ghilimelele de rigoare, soarta partidului. Dar nu este trădare faţă de cei 50.000 de cetăţeni ai Ilfovului care, în 2012, au votat un alt proiect? Ştiţi foarte bine că atunci a fost un vot masiv împotriva PDL, iar eu astăzi nu le pot spune că proiectul meu politic se bazează pe această frăţie cu PDL”, a afirmat Nicolae Nasta.