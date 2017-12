„Și eu pot“, transformat în „Mai smart decât telefonul“

Proaspăt începutul dialog dintre Primăria Constanța și Consiliul Județean al Elevilor (CJE) a trecut deja de faza vorbelor și s-a concretizat în ajustarea dinamică a proiectelor propuse de municipalitate pentru elevii cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani. Prima "victimă" este programul "Și eu pot", prin care primarul Radu Mazăre a propus, la inițiativa fiului său, acordarea unor premii - constând în smartphone-uri - în valoare de un milion de euro pentru câștigătorii unor concursuri extracurriculare ce urmează a fi organizate între elevi. Schimbarea a început chiar de la numele programului, elevii propunând, vineri, înainte de ședința Consiliului Local Municipal Constanța, utilizarea titulaturii "Mai smart decât telefonul" în loc de "Și eu pot". Propunerea l-a amuzat pe Mazăre, care a afirmat că nu i-a trecut niciodată prin cap să se compare cu un telefon. Primarul a recunoscut, totuși, că este un nume bun pentru program și a acceptat propunerea CJE. „Am discutat cu ei și am găsit modalitatea de a pune în practică proiectul. Am pus la bătaie milionul de euro pentru organizarea de concursuri în toate domeniile: fotbal, caiac, lupte, dans, domeniul IT, poezie, muzică ori gătit. Avem o paletă largă în care să antrenăm cât mai mulți elevi din Constanța pentru a-și descoperi aptitudini, veleități, pasiuni pe care ulterior le pot dezvolta. Toți vor fi recompensați cu premii. Cei din echipa de fotbal câștigătoare vor avea un echipament complet de fotbal, iar membrii echipei câștigătoare la competiția pe licee vor primi câte un smartphone“, a declarat primarul Constanței, Radu Mazăre.

RĂSPLATĂ ȘI PENTRU PROFESORI Primarul a adăugat că vor fi recompensați și profesorii care se vor implica în proiect. În cadrul ședinței au intervenit și elevii, care au mulțumit autorității locale pentru că le acordă posibilitatea să se implice în astfel de activități. Pe de altă parte, primarul s-a arătat surprins de faptul că tinerii nu au fost prea activi pe pagina de Facebook a Primăriei, pentru a-și exprima opinia în cadrul consultării inițiate de municipalitate pentru a vedea dacă populația Constanței este sau nu de acord cu acest proiect. „Voi, cei implicați și beneficiari: atunci când vrem să ne implicăm, trebuie să lucrăm și la imagine. Un sondaj postat pe pagina de Facebook a Primăriei pentru acest proiect arată că 54% dintre constănțeni sunt de acord și 46% nu. Am observat însă că cei care și-au spus părerea nu sunt elevi“, a spus Mazăre.