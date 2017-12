Și Nicușor Constantinescu ia în calcul varianta demisiei din PSD

VARIANTA DEMISIEI, ÎN LUCRU După ce primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat, în urmă cu două zile, că și-a dat demisia din toate funcțiile deținute în PSD, pe fondul hăituielii la care a fost supus în ultimii 10 ani de procurorii DNA, prim-vicepreședintele organizației județene Constanța a PSD, Nicușor Constantinescu, președinte ales al Consiliului Județean Constanța, a anunțat că nu s-a hotărât încă, dar se gândește și el la această variantă. Declarația a fost făcută vineri, pe scările Palatului de Justiție din Constanța, la scurt timp înainte de cea de-a 51-a întâlnire din acest an a lui Constantinescu cu magistrații. Motivul reunirii a fost contestația apărării, formulată împotriva arestului la domiciliu dispus pentru Constantinescu de către judecători, la solicitarea DNA, în dosarul 200, în care acesta este cercetat și încă netrimis în judecată pentru punerea în aplicare a unor hotărâri de Consiliu Județean (HCJ) privind finanțarea sportului constănțean, a Asociației Rușilor Lipoveni și a veteranilor de război. Înaintea înfățișării în fața magistraților, președintele ales al CJC a declarat că nu înțelege de ce s-a impus în cazul său această măsură care îi restricționează libertatea. "Deja s-a plictisit opinia publică de ceea ce spun eu, de toate probele și argumentele pe care le prezint. Radu Mazăre și-a dat demisia din funcția de președinte al organizației PSD Constanța din cauza abuzurilor repetate pe care le îndură de ani. El a fost reținut de două ori și tot de atâtea ori a fost eliberat, din lipsă de probe. Asta înseamnă că s-a dovedit abuzul procurorilor. Eu sunt arestat a opta oară pentru că am dus la îndeplinire hotărâri de Consiliu Județean, care privesc viața județului Constanța, situația socială a oamenilor din județ, infrastructura, drumuri, reabilitarea căminelor culturale, plantarea a milioane de salcâmi și pomi fructiferi prin proiecte și programe ale CJC. Sunt acuzat inclusiv pentru că am adus copiii de la țară să vadă obiectivele turistice, Marea Neagră și tot ce înseamnă o bucurie pentru copii", a spus Constantinescu.

VETERANII ELECTORALI Președintele ales al CJC a declarat că una dintre cele mai ciudate acuze este cea prin care se încearcă politizarea sumelor acordate veteranilor de război, prin insinuarea faptului că acești bani ar fi fost acordați în scop de corupere a electoratului. "Veteranii au suferit și și-au riscat viața pentru ca noi astăzi să vorbim despre o așa-zisă democrație și sunt uitați de toți. Sunt acuzat că i-am ajutat în scop electoral cu toate că le-am dat acelor oameni bani și în 2009, și în 2010, și în 2011, 2012, 2013. Acuzatorii au profitat că 2012 a fost an cu alegeri și au spus că ar fi un motiv electoral în spatele acestui ajutor, cu toate că mulţi dintre ei nici măcar nu se pot da jos din pat. Nu se poate să fiu acuzat de o astfel de aberație. Sunt înfierat și că aș fi dat bani comunității rușilor lipoveni, tot prin HCJ, dar au uitat să spună că prin acele fonduri am construit sau reabilitat în comuna Ghindărești (în care trăiește cea mai importantă comunitate de ruși lipoveni din județul Constanța - n.r.) rețelele de apă, canalizarea, căminele culturale, școlile, grădinițele și dispensarele. Nu se poate ca tot ceea ce faci ca ales local să fie considerat drept faptă penală, pentru că, până la urmă, într-o democrație, un partid politic promite lucruri. Atunci când ajungi într-o funcție, la CJC sau la Primărie, prin hotărâri și prin pârghiile administrative, duci la îndeplinire aceste promisiuni. Când nu le respecți, nu te mai votează electoratul. Asta înseamnă democrație, iar tocmai pentru asta, atât Mazăre, cât și eu suntem acuzați abuziv fără nicio probă. Ți se face la un moment dat lehamite de tot ce se întâmplă și văd că nimeni din societatea civilă din Constanța nu reacționează", a mai spus președintele ales al CJC.

După o deliberare extrem de scurtă, contestația lui Constantinescu împotriva arestului la domiciliu a fost respinsă.