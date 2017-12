Și tinerii cu Down pot fi buni pizzari!

Mai mulţi tineri cu sindrom Down vor fi angajaţi, în premieră, de un om de afaceri italian stabilit la Cluj-Napoca în restaurantul său, iar aceştia vor pregăti pizza sau vor servi clienţii. Doi tineri, Alexandru şi Raluca, sunt deja în probe, iar din septembrie urmează să lucreze la restaurant. Alexandru are 23 de ani şi a absolvit în acest an Școala de arte şi meserii "Samus" din Cluj-Napoca, secţia patiserie-cofetărie. Este membru al Centrului Educaţional "Raluca", ce se ocupă de tineri cu sindrom Down. Alexandru se pregăteşte să prepare o pizza, alături de colega sa, Raluca, de 28 de ani, sub îndrumarea lui Alberto Bisceglie, un om de afaceri italian care îi va angaja pe cei doi în restaurantul său, primul în care vor lucra tineri cu sindrom Down. Cei doi tineri îşi pun şorţuri albe pe care scrie "Down Chef" şi bonete roşii şi etalează pe masă caserole în care se află pastă de roşii, mozzarela, şuncă, ardei, măsline şi ciuperci. Alexandru întinde aluatul care a stat 24 de ore şi, ajutat de Raluca, presară ingredientele pentru o pizza quatro stagioni. ”Este o pizza specială pe care o pregătim. Nu este greu pentru mine să fac pizza, m-am obişnuit. Sunt foarte mulţumit de evoluţia mea”, spune tânărul, care vede în oportunitatea oferită de omul de afaceri italian o şansă de a reuşi în viaţă şi de a urma o carieră de bucătar.

Şi Raluca, aflată în stânga lui Alexandru, are experienţă în gătit, deoarece ea pregăteşte micul dejun pentru cei 12 tineri de la centru. Omul de afaceri Alberto Bisceglie este din Milano şi a venit anul trecut la Cluj-Napoca, unde şi-a deschis un restaurant cu specific de paste şi pizza. În luna februarie, el a intrat în legătură cu Centrul Educaţional "Raluca" şi a decis să întindă o mână de ajutor tinerilor cu sindrom Down, ajutându-i să intre pe piaţa muncii.