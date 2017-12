Și-a construit o casă în România cu banii din ajutorul social din Marea Britanie

Un bărbat de etnie romă susţine că şi-a construit o casă în comuna Argetoaia din Dolj cu banii primiţi ca ajutor social în Marea Britanie, relatează Daily Mail, în ediţia electronică. Ion Lazăr, în vârstă de 36 de ani, care colectează fier vechi în Londra, nu plăteşte taxe deoarece câştigă prea puţin şi pretinde ajutoare sociale în valoare de 1.700 de lire sterline pe lună. Într-un documentar difuzat de Channel 5 în această săptămână, el afirmă că ajutoarele primite în Marea Britanie l-au ajutat să îşi îmbunătăţească viaţa în comuna Argetoaia. Lazăr a venit în Marea Britanie cu alţi cinci imigranţi în momentul în care au fost ridicate restricţiile privind piaţa muncii pentru România, în ianuarie 2014. În aprilie, el a apărut într-un alt documentar difuzat de Channel 5 care urmărea viaţa romilor din Marea Britanie. El dezvăluia atunci că intenţionează să strângă banii din ajutoarele sociale pentru a-i duce acasă la familia sa. "Ştiu că este foarte, foarte uşor să iei ajutoare în Anglia ... Îmi dă o casă gratuit, îmi dă bani, îmi dă de toate", declara el. "Sunt foarte fericit pentru că în Anglia am făcut aceşti bani. Ce poţi spune - mulţumesc Anglia, m-a ajutat. Am tot ce îmi trebuie acum. Cred că în doi sau trei ani voi face 60.000 de lire sterline, poate şi mai mult", afirmă în prezent Lazăr, potrivit Daily Express. "Toţi banii care vin din ajutoare şi din munca mea merg în România, pentru că am o familie", explică el. În zece luni cât a stat în Marea Britanie, Lazăr a economisit 14.000 de lire sterline pentru a-şi face o casă cu trei dormitoare, baie şi pentru a cumpăra un televizor pentru soţia sa Maria şi cei trei copii. David Cameron a anunţat săptămâna trecută că le va interzice imigranţilor accesul la beneficii sociale timp de patru ani după ce s-au mutat în Marea Britanie.