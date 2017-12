Și-a obligat fiica vitregă să-i facă sex oral

Un bărbat de 31 de ani, din localitatea constănțeană Mircea Vodă, a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de viol și condamnat, ieri, la opt ani și nouă luni de închisoare. Sentința prin care Gheorghe Panțuru a fost trimis după gratii nu este definitivă. Amintim că individul a intrat în atenția polițiștilor la începutul lunii aprilie, după ce bunica victimei a mers la Poliție și l-a denunțat că a obligat-o pe nepoata ei, în vârstă de șapte ani, să întrețină relații sexuale orale cu el. Micuța abuzată este chiar fiica vitregă a lui Panțuru. „Nenorocirea s-a întâmplat pe 26 martie. În aceeaşi zi am aflat şi eu totul. Fiica mea şi concubinul ei au plecat undeva şi i-au lăsat pe cei doi copii, fata de şapte ani şi băiatul de şase ani, la mine. Fetiţa a urcat în deal, s-a jucat, iar după un timp a venit la uşă şi m-a întrebat dacă ştiu ce i-a făcut tati. I-am răspuns că nu şi mi-a povestit că a legat-o de mâini, deasupra capului, apoi la ochi, a pus-o în genunchi şi că i-a dat cu aia pe la gură. Nu îmi venea să cred ce auzeam! Apoi a venit fratele ei, care mi-a spus că este adevărat şi că el a văzut toată scena în momentul în care a intrat în casă. Eu mai am un băiat, de 24 de ani, şi mi-a fost frică să îi spun ce mi-a povestit fetiţa, de teamă că va face ceva necugetat. Copila i-a zis, însă, şi lui. Exact când fiul meu se pregătea să plece spre Gheorghe Panţuru, a venit acasă fiică-mea şi mi-a spus că acesta a băut mult şi că a luat pastile ca să se sinucidă. Am mers la cuscrul meu să văd dacă el ştie ce s-a întâmplat, iar el mi-a spus că ar fi bine să trecem cu vederea, că a greşit, şi să ne înţelegem. Eu cred că aşa ceva nu este de ascuns! Am mers la Poliţie“, a povestit bunica fetei abuzate, Ileana Florea, în vârstă de 44 de ani.

SCUZE... Mama copilei a aflat despre ororile la care a fost supusă fetița exact în ziua în care s-a întâmplat grozăvia. Femeia a preferat, însă, să păstreze tăcerea pentru a nu afla nimeni despre ceea ce a fost în stare să facă bărbatul alături de care trăieşte de mai bine de şase ani. Parcă incapabilă să înţeleagă traumele care îi vor urmări fetiţa pentru tot restul vieţii, ea a avut o viziune... mai blândă asupra celor petrecute. „A legat-o şi i-a făcut ce i-a făcut. Altceva nu s-a întâmplat! Nu a lovit-o şi nu a bătut-o. Am vorbit cu soţul după ce am aflat, împreună cu fratele meu. Nu a recunoscut. În seara aia a luat pastile şi am chemat ambulanța, care l-a dus la Palazu Mare. A doua zi a fugit de acolo şi a venit acasă. Am vorbit iar cu el şi a spus că nu este adevărat. Când am ajuns în faţa poliţiştilor a recunoscut, însă, totul. Mama mea a fost la Poliţie. Noi suntem de şase ani împreună, dar nu îl credeam în stare de aşa ceva. Se purta foarte frumos cu cei mici şi avea grijă de ei. Dar eu ştiu ce a fost în capul lui? În urmă cu două săptămâni, când se întorcea acasă, a fost lovit de un tir. Eu cred că s-a izbit la cap, că altceva nu explică fapta. După accident, a început să vorbească noaptea în somn. I-am spus să meargă la spital, dar a refuzat. Eu o să fiu alături de el deoarece, pentru mine, a fost un om bun, chiar şi pentru copiii mei“, a declarat Iuliana Monica Pintilie, de 30 de ani, mama fetei abuzate.