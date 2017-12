Șomajul în rândul tinerilor, în creștere

09:17:35 / 31 Iulie 2014

Calcule reci,ca mortii de foame.

Somajul e in crestere in general la noi,nu doar in randul tinerilor.Locurile de munca sunt platite astfel incat angajatii supravietuiesc,nu traiesc,adica in Romania se munceste ca in regim de voluntariat. Comparatia cu alte tari europene este cam abrupta,acolo sunt alte sisteme de asigurare a traiului pentru popoarele lor,pentru someri.La noi nu se creaza,se distruge economia,de unde locuri de munca ?!!!!