Șomeri fără indemnizație

10:59:38 / 30 Iulie 2014

Aviz tinerilor

Tinerii trebuie sa se intereseze cam ce se cauta pe afara si daca au posibilitatea,sa faca niste cursuri pentru asta,apoi sa plece cat mai rapid. Cu cat stau mai mult si viseaza la un job in tara,cu atat mai mult pierd si poate ca pierd chiar startul in viata. Someri fara indemnizatie sunt enorm de multi,nu se spune cati si inca cu experienta multa si diversa. Tineri,plecati cat sunteti inca tineri, apoi mai vedeti voi,dar nu lanceziti in tara asta, ca va pierdeti!!!!