Șoseaua Năvodari - Lumina - Ovidiu, lățită la patru benzi

15:53:27 / 03 Decembrie 2014

Dle Urban

Nu obisnuiesc sa raspund,dar pentru lamurirea lucrurilor va raspund,cu respect. Pana in 80/81 aceasta sosea era f putin folosita,fiind un adevarat drum judetean. Odata cu intrarea in productie a Combinatului Midia,pentru fluidizarea traseului Midia-Constanta Port,cand se circula des si cu tonaje mari,soseaua a fost modernizata modern,cu sapaturi de cca 2m adancime si un strat asfaltic foarte gros,dovada ca si in prezent este in buna stare de functionare. Pana prin anii 88 soseaua avea un pod tehnologic in dreptul LEGMAS care prelua in totalitate circulatia Navodari-Constanta,astfel ca ruta Navodari-Lumina este foarte circulata. Si va mai spun ceva:stiu sigur anii modernizarii fiind in legatura directa de colaborare cu drumarii de atunci