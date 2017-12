Știri pe scurt

Mircea Lucescu a câştigat, pentru a şaptea oară, Supercupa Ucrainei

Formaţia Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a câştigat, marţi seară, Supercupa Ucrainei, după ce a învins, la Odessa, cu scorul de 2-0, deţinătoarea titlului şi Cupei, Dynamo Kiev. Golurile au fost marcate de Srna, în min. 90+2 din penalty, şi Bernard, în min. 90+4. De la Dynamo Kiev au fost eliminaţi pe final doi jucători, Şovkovski, în min. 90, şi Ribalka, în min. 90+6. Aceasta este a şaptea Supercupă a Ucrainei câştigată de Doneţk, toate trofeele fiind obţinute cu Mircea Lucescu pe banca tehnică, în 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 şi 2015. Tehnicianul român antrenează echipa din Doneţk din 2004 și a mai câştigat în această perioadă campionatul Ucrainei, în 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 şi 2014, Cupa Ucrainei, în 2004, 2008, 2011, 2012 şi 2013, şi Cupa UEFA, în 2009.

Săpunaru negociază cu Bari

După ce a eşuat în tentativa de a salva Rapidul de la retrogradare, fundașul Cristian Săpunaru se întoarce într-un fotbal puternic. Aproape sigur va evolua în Italia, la Bari, alături de care va încerca promovarea în Serie A. Săpunaru ar bifa astfel al treilea campionat puternic din Europa, după ce a jucat în Portugalia, la FC Porto, şi în Spania, la Zaragoza și Elche. Fostul căpitan al Rapidului a mai negociat în toamnă şi cu Udinese, unde ar fi putut avea un contract de 700.000 de euro pe sezon, dar afacerea a căzut. În iarnă s-a întors la Rapid, pentru a încerca salvarea echipei de la retrogradare, fără succes. În sezonul trecut, gruparea din sudul Italiei, la care joacă un alt fost rapidist, Ionuţ Rada, a terminat pe locul 10 în Serie B, la doar 5 puncte de ultimul loc care permitea disputarea play-off-ului pentru promovare.

Marius Constantin va juca în China, la echipa lui Dan Petrescu

Fundaşul Marius Constantin a fost împrumutat pentru o perioadă de cinci luni grupării chineze Jiangsu Guoxin Sainty FC, antrenată de Dan Petrescu, informează site-ul oficial al clubului ASA Tîrgu-Mureș. „Cluburile ASA Tîrgu-Mureș și Jiangsu Guoxin Sainty FC, din prima ligă chineză, au ajuns la un acord în privința împrumutului jucătorului Marius Constantin. Împrumutul s-a realizat pentru o perioadă de 5 luni, Marius Constantin urmând să revină la ASA Tîrgu-Mureș pentru partea a doua a campionatului”, se arată pe site-ul citat. Dan Petrescu a plecat de la ASA după disputarea Supercupei României cu Steaua, din cauza problemelor apărute la clubul ardelean, ale cărui conturi au fost blocate în urma unei anchete a DNA. Marius Constantin, în vârstă de 30 de ani, a venit la ASA în vara anului trecut. Anterior, el a mai evoluat la FC Braşov, Rapid București şi FC Vaslui.

Rivaldo şi fiul său, marcatori în acelaşi meci

Mijlocașul Rivaldo, care a revenit pe teren la vârsta de 43 de ani, şi fiul său Rivaldinho au marcat toate golurile echipei lor, Mogi Mirim, care a trecut, marţi noapte, cu scorul de 3-1, de formaţia Macae, într-un meci din cadrul etapei a 13-a a campionatului brazilian, Serie B. Rivaldinho a deschis scorul în minutul 3 şi tot el l-a ridicat la 3-0, în mintul 42. Tatăl său a marcat în mintul 17, din penalty, în timp ce oaspeţii au redus din diferenţă, în mintul 80. La 7 iulie, mijlocaşul Rivaldo, câştigător al „Balonului de Aur” în 1999, a revenit pe teren într-o partidă oficială la vârsta de 43 de ani, fiind titular în meciul în care gruparea al cărei preşedinte este, Mogi Mirim, a obţinut victoria, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Nautico, în liga a doua braziliană. Rivaldo evoluase ultima dată la 9 martie 2014, într-o partidă din campionatul Paulista. După victoria de marţi, Mogi Mirim a părăsit ultimul loc, urcând pe poziţia a 18-a, cu 10 puncte, într-o ligă de 20 de echipe, după 12 etape.

Cu banii pe Sterling, FC Liverpool vrea să-l cumpere pe Benteke

FC Liverpool se pregăteşte să facă o ofertă grupării Aston Villa pentru belgianul Christian Benteke, însă clubul din Birmingham nu vrea să se despartă de atacant fără suma de 46 de milioane de euro, cât este clauza de reziliere a contractului său. „Christian este un foarte bun jucător şi noi vrem să-l păstrăm. Dar dacă un club plăteşte clauza lui, nu am putea face nimic, char dacă eu consider că valorează mai mult de 46 de milioane de euro”, a declarat managerul Tim Sherwood. În vârstă de 24 de ani, Benteke joacă din 2012 la Aston Villa, pentru care a marcat 42 de goluri în 88 de meciuri. Anterior el a mai jucat la Genk, Standard Liege, Kortrijk şi Mechelen. Liverpool l-a cedat marţi pe atacantul Raheem Sterling la Manchester City, în schimbul sumei de 69 de milioane de euro.

Van Gaal caută un înlocuitor pentru portarul De Gea

David de Gea se antrenează deocamdată cu Manchester United, însă transferul său la Real Madrid pare să fie iminent, mai ales după ce Casillas, una dintre legendele blanco, a plecat la FC Porto. În aceste condiții, Louis Van Gaal caută un înlocuitor pe măsură pentru sezonul viitor. Inițial, Hugo Lloris era favorit să-l înlocuiască pe De Gea, însă francezul s-a accidentat și va rata, cel mai probabil, startul sezonului, astfel că șefii lui Manchester United s-au reorientat. Varianta cea mai la îndemână pare să fie Sergio Romero, portarul naționalei Argentinei, rămas liber de contract în această vară după despărțirea de Sampdoria. Conform Sky Italia, agentul lui Romero se mai află în discuții și cu AS Roma, așa că United are o concurență serioasă. Romero a jucat doar zece meciuri în tricoul Sampdoriei în Serie A, dar a apărat poarta naționalei Argentinei în finala Campionatului Mondial și apoi în finala Copei America din acest an. Cealaltă variantă pentru Van Gaal ar fi Jasper Cillessen, olandezul legitimat la Ajax Amsterdam.

Brazilianul Danilo Barbosa va juca la Valencia

Mijlocaşul brazilian Danilo Barbosa a fost împrumutat de Sporting Braga la FC Valencia, pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare. Barbosa are 19 ani şi juca la Braga din sezonul trecut. El a făcut parte din naţionala Braziliei care a ocupat locul 2 la Campionatul Mondial Under-20 din Noua Zeelandă.