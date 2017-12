Știri pe scurt

Torje va fi împrumutat în continuare de Udinese la Konyaspor

Preşedintele clubului Konyaspor, Ahmet Şan, a declarat că gruparea turcă îl va împrumuta din nou de la Udinese pe fotbalistul Gabriel Torje. Şan a precizat că a ales varianta împrumutului deoarece un transfer al lui Torje ar costa clubul patru milioane de euro. Ahmet Şan a vorbit şi despre Ciprian Marica, jucător legitimat la Konyaspor, spunând că este un fotbalist important şi că antrenorul Aykut Kocaman vrea să îl pregătească foarte bine pentru noul sezon. Torje a jucat la Konyaspor în sezonul 2014-2015, împrumutat de la Udinese.

Florin Andone ar putea ajunge la Getafe

Atacantul echipei Cordoba, Florin Andone, ar putea fi achiziţionat de formaţia Getafe, el fiind şi în atenţia cluburilor Espanyol Barcelona şi Malaga. Potrivit cotidianului spaniol „AS“, Andone mai are doi ani de contract cu echipa Cordoba, pentru care a marcat cinci goluri în campionat în sezonul trecut, însă el ar vrea să continue să evolueze în Primera Division. Getafe are în prezent 13 jucători în lot, iar Andone l-ar putea acompania în atac pe Alvaro. Săptămâna trectuă, Getafe a anunţat numirea lui Fran Escriba în funcţia de antrenor. Cordoba a retrogradat în liga secundă la finalul sezonului trecut.

Gündogan şi-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund

Mijlocaşul Ilkay Gündogan şi-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund până în 2017, a anunţat, ieri, cotidianul german „Bild”. În aprilie, Gündogan refuzase prelungirea contractului anterior, care expira în 2016. Potrivit presei germane, Gündogan era dorit de Bayern Munchen, FC Barcelona sau Manchester United.

Antrenament al naționalei peruane, perturbat din cauza unei drone

Un antrenament al naţionalei de fotbal a statului Peru a fost perturbat de o dronă care a survolat terenul din complexul sportiv al echipei Universidad de Chile, unde avea loc şedinţa de pregătire. Din cauza dronei, selecţionerul Ricardo Gareca a decis să renunţe la exersarea schemelor tactice, iar fotbaliştii au încins o miuţă. Jucătorii antrenaţi de Gareca susţin că incidentul care a avut loc sâmbătă nu a făcut altceva decât să sporească tensiunea partidei cu Chile, programată în noaptea trecută, la Santiago, în semifinalele Copei America, gazdele competiţiei fiind acuzate de spionaj! Cu o lună în urmă, şi un antrenament al reprezentativei pregătite de Jorge Sampaoli a fost filmat cu o dronă, care s-a dovedit a fi fost folosită de un post TV local. Rivalitatea fotbalistică dintre cele două ţări vecine este foarte veche, fiind comparabilă cu cea dintre Argentina şi Brazilia.

Chilianul Jara, suspendat trei meciuri la Copa America

Fundaşul chilian Gonzalo Jara a fost suspendat trei meciuri la Copa America, după un incident avut cu Edinson Cavani la partida cu Uruguay, din sferturile de finală ale competiţiei, a anunţat Confederaţia Sud-americană de Fotbal (Conmebol). În urma incidentului cu Jara, Cavani a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Chile a învins Uruguay, cu scorul de 1-0, şi s-a calificat în semifinale.

Bertolacci va semna cu AC Milan

Mijlocaşul formaţiei AS Roma, Andrea Bertolacci, va semna un contract pe patru sezoane cu AC Milan. Bertolacci a sosit ieri la Milano, pentru a efectua vizita medicală, și a fost aşteptat de numeroşi fani. Internaționalul italian în vârstă de 24 de ani a fost achiziţionat pentru 20 de milioane de euro.

Fabinho pleacă de la Monaco la Manchester City

Fundaşul brazilian Fabinho, aflat sub contract cu AS Monaco, ar putea ajunge la Manchester City pentru 25 de milioane de euro, anunţă presa engleză. Jucătorul este dorit şi de FC Barcelona, însă el ar prefera să meargă la Manchester City. AS Monaco l-a achiziţionat pe Fabinho pentru cinci milioane de euro.

Bartra rămâne la FC Barcelona

Fundaşul echipei FC Barcelona, Marc Bartra, a anunţat conducerea grupării catalane că nu va profita de clauza ce îi permite să părăsească formaţia spaniolă în schimbul sumei de 12 milioane de euro. Bartra a respins numeroase oferte în ultimele zile, inclusiv de la Tottenham Hotspur, FC Porto, Manchester City şi Bayern Munchen. De mâine, clauza de reziliere a contractului lui Bartra va creşte la 50 de milioane de euro. El mai are contract cu FC Barcelona până în 2017.

Muniain şi-a prelungit contractul cu Athletic Bilbao

Atacantul Iker Munian şi-a prelungit contractul cu Athletic Bilbao până în 2019, a anunţat ieri clubul basc. Clauza de reziliere a fost fixată la 45 de milioane de euro. Muniain a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng, pe 4 aprilie, la un meci cu FC Sevilla, din campionatul Spaniei, iar indisponibilitatea sa va fi de aproximativ şapte luni.

Fostul fotbalist ceh Josef Masopust a încetat din viaţă

Fostul fotbalist ceh Josef Masopust, care a câştigat „Balonul de Aur” în 1962 şi a condus naţionala Cehoslovaciei în finala Cupei Mondiale din acelaşi an, a încetat din viaţă, ieri, la vârsta de 84 de ani, a anunţat uefa.com. Masopust a marcat golul Cehoslovaciei în finala Cupei Mondiale cu Brazilia din 1962, scor 3-1 pentru brazilieni. În acelaşi an, Masopust a devenit primul fotbalist ceh care a câştigat „Balonul de Aur”. Masopust, multiplu campion al Cehiei, a evoluat de 63 de ori pentru Cehoslovacia, el fiind selecţioner în perioada 1984-1987.

Demba Ba va juca la Shanghai Shenhua

Atacantul echipei Beşiktaş Istanbul, Demba Ba, va semna un contract pe trei sezoane cu Shanghai Shenhua, a anunţat gruparea chineză pe site-ul oficial. Potrivit presei din Turcia, transferul internaţionalului senegalez s-ar fi făcut pentru 16 milioane de euro. Demba Ba juca la Beşiktaş din 2014, când a fost transferat de la Chelsea.