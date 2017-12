Știri pe scurt

La Mamaia a debutat „Oval 5 Beach Rugby”

De vineri până duminică, pe plaja Cazino din Mamaia are loc ediția a șasea a turneului de rugby pe plajă „Oval 5 Beach Rugby”, la care participă echipe de la opt cluburi din țară: Cleopatra Mamaia, Dinamo București, CSM Sibiu, LPS Focșani, CSȘ Gura Humorului, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSM Suceava și CS Parohial „Ștefan cel Mare și Sfânt” București. Se joacă la trei categorii de vârstă la masculin (sub 14 ani, sub 16 ani și seniori), dar și la rugby feminin. În primul meci al seniorilor, Cleopatra Mamaia a câștigat cu 35-20 în fața lui CSM Sibiu.

Marco Tempestini a fost cel mai rapid în testele oficiale dinaintea Raliului Moldovei

Marco Tempestini (Napoca Rally Academy) a stabilit timpul de referință în cadrul sesiunii de teste oficiale premergătoare ediției a cincea a Raliului Moldovei, competiție al cărei start oficial a avut loc vineri, în jurul orei 14.00, în centrul municipiului Bacău. În urma sa, la doar trei zecimi de secundă, s-a clasat Gergo Szabo (BCR Leasing Rally Team), în timp ce Edwin Keleti a stabilit al treilea timp, fiind mai lent cu 4,1 secunde față de Tempestini. În cursul testelor, pilotul băcăuan Adrian Răspopa a avut nevoie de intervenția echipei tehnice, după ce a lovit o rădăcină de copac pe interiorul unui viraj și a rupt planetara mașinii. Raliul Moldovei propune celor 33 de echipaje înscrise un număr de 11 probe speciale împărțite pe două zile, pe trasee ce însumează 321,97 km, dintre care 126,02 km de speciale.

Bolt nu participă la Campionatele Jamaicăi

Atletul Usain Bolt, vedeta mondială a sprintului, nu participă la Campionatele Jamaicăi de la Kingston. Nu a fost oferit niciun motiv pentru forfait-ul lui Bolt, au precizat organizatorii. Campionatele Jamaicăi nu figurau inițial în programul lui Bolt, dar el le-a adăugat pentru a căpăta încredere după ce a avut un debut de sezon în aer liber dezamăgitor. El urma să participe doar în proba de 100 m, ale cărei serii au fost programate joi. Forfait-ul său de la campionatele naționale, criteriu de calificare pentru Mondialele 2015, nu-i pune în pericol participarea la întrecerea de la Beijing, prevăzută între 22 și 30 august, pentru că el era deja calificat, în calitate de campion mondial en titre la 100 și 200 m. Următoarea sa apariție în competiție va fi pe 4 iulie, pe Stade de France, la reuniunea de la Paris - Saint-Denis contând pentru Liga de Diamant. Sextuplul campion olimpic și octuplu campion mondial nu a coborât încă în acest an sub pragul de 10 secunde în proba de 100 m și sub 20 de secunde la 200 m. Cu două luni înaintea Mondialelor, el nu este mare favorit, spre deosebire de ce se întâmpla la fiecare mare competiție după JO 2008. Acest statut îi revine acum americanului Justin Gatlin, cu cele mai bune performanțe ale anului la 100 m (9,74) și la 200 m (19,68).

A 99-a ediție a Turului Italiei va pleca anul viitor din Olanda

Turul ciclist 2016 al Italiei va avea startul în Olanda, pe 6 mai, cu un contracronometru individual de 8,1 km la Apeldoorn. Este pentru a treia oară în istoria competiției când startul se dă din Olanda, după 2002 (Groningen) și 2010 (Amsterdam). Apeldoorn are unul dintre cele mai importante velodromuri din Europa, iar în 2011 a găzduit CM pe pistă. A doua etapă, de 180 km, se va derula între Arnhem și Nijmegen, iar a 3-a (190 km) între Nijmegen și Arnhem, înainte de prima zi de pauză, de luni, 9 mai, când caravana se va deplasa în Italia pentru etapa a 4-a. Primul start în străinătate al cursei italiene a avut loc în 1965, în Republica San Marino, iar ultima oară în 2014, la Belfast. În total, de 11 ori Il Giro a luat startul în străinătate.