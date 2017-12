Știri pe scurt

La Copa America, Chile a eliminat deţinătoarea trofeului

Reprezentativa statului Chile s-a calificat în semifinalele turneului Copa America, după ce a învins, cu scorul de 1-0 (Mauricio Isla 81), deţinătoarea trofeului, naţionala Uruguayului, în sferturile competiţiei. Uruguay a încheiat jocul cu doi fotbalişti mai puţin, după eliminările lui Edinson Cavani (min. 62) şi Jorge Fucile (min. 87). Chilienii vor întâlni în semifinale învingătoarea din partida Bolivia - Peru, disputată noaptea trecută.

Eto'o, însoţit de zece gărzi de corp la vizita medicală la Antalyaspor

Atacantul camerunez Samuel Eto'o, care a ajuns la un acord cu formația turcă Antalyaspor, a efectuat ieri vizita medicală, prezentându-se la spitalul din Antalya însoţit de zece gărzi de corp. Eto'o, care a jucat ultima dată la Sampdoria Genova, în returul ediţiei 2014-2015 de campionat, va semna în zilele următoare contractul cu Antalyaspor. De-a lungul carierei, internaționalul camerunez a mai jucat la Real Mallorca, FC Barcelona, Internazionale Milano, Anji Mahacikala, Chelsea sau Everton.

AS Roma, acord cu Cagliari pentru Nainggolan

AS Roma a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a obţinut restul drepturilor pentru internaţionalul belgian Radja Nainggolan de la gruparea Cagliari, în schimbul sumei de 9 milioane de euro. „AS Roma a ajuns la un acord cu Cagliari pentru finalizarea coproprietăţii în cazul fotbalistului Radja Nainggolan în favoarea AS Roma, în schimbul sumei de nouă milioane de euro”, se arată pe site-ul grupării italiene. Nainggolan a fost transferat de AS Roma de la Cagliari în urmă cu un an, pentru 18 milioane de euro.

Simao Sabrosa va evolua în India, la NorthEast United

Fostul internaţional portughez Simao Sabrosa a semnat un contract cu gruparea indiană NorthEast United. „Sunt nerăbdător să încep această nouă provocare. India este o ţară extraordinară, cu o cultură bogată. De-a lungul carierei, am avut mai multe angajamente şi de fiecare dată am muncit pentru a obţine succese. De această dată nu va fi diferit, sunt aici pentru a câştiga”, a declarat fotbalistul în vârstă de 35 de ani. Sabrosa era liber de contract din iunie 2014, când a părăsit gruparea Espanyol Barcelona.

Moștenire impresionantă lăsată de un suporter englez

Clubul Bishop Auckland FC a anunţat pe site-ul oficial că un suporter a lăsat moştenire grupării de amatori peste 300.000 de lire sterline. Colin Rowell a fost fan al echipei Bishop Auckland FC peste 70 de ani. „Deşi am mai primit una sau două moşteniri înainte, aşa ceva nu ni s-a mai întâmplat. Generozitatea lui Colin este ceva unic. Este o sumă foarte mare, care va însemna enorm pentru club”, a declarat preşedintele clubului, Richard Tremewan. Rowell avea 79 de ani când a încetat din viaţă, în luna ianuarie.

Torje ar putea fi transferat definitiv de Konyaspor

Fotbalistul echipei Udinese, Gabriel Torje, este aproape de un transfer la gruparea Konyaspor, pentru care a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut. „Viitorul lui Gabriel Torje, aproape sigur în Turcia: Udinese discută cu Konyaspor pentru cedarea românului şi negocierile par să fie pe calea cea bună. Jucătorul şi-a manifestat deja dorinţa de a rămâne la Konyaspor”, scrie presa italiană. Torje a fost achiziţionat de Udinese în 2011 şi de atunci a fost împrumutat de trei ori: în 2012 la Granada, în 2013 la Espanyol Barcelona şi în 2014 la Konyaspor.

Carlos Tevez revine la Boca Juniors

Internaţionalul argentinian Carlos Tevez va reveni în luna iulie la gruparea Boca Juniors, pentru care a evoluat la începutul carierei, a declarat secretarul general al clubului, Cesar Martucci. „Suntem foarte bucuroşi. După multă muncă s-a putut concretiza revenirea lui Carlos Tevez”, a spus Martucci. Tevez va fi prezentat oficial de Boca Juniors pe 7 iulie. Tevez, care joacă din 2013 la Juventus Torino, a evoluat la Boca Juniors în perioada 1997-2004, iniţial la nivel de juniori.

Schalke l-a transferat pe brazilianul Júnior Caiçara, de la Ludogoreţ

Clubul Schalke 04 Gelsenkirchen a anunţat, pe site-ul oficial, că l-a achiziţionat pe fotbalistul brazilian Júnior Caiçara, de la gruparea Ludogoreț Razgrad. Júnior Caiçara a semnat un contract valabil trei ani, până în iunie 2018. Brazilianul era legitimat la Ludogoreț din anul 2012.

Huth va juca la Leicester City

Fundaşul central Robert Huth, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract pe trei sezoane cu echipa Leicester City, a anunţat clubul englez. Huth evolua la Stoke City din 2009, dar a fost împrumutat la Leicester în iarnă. Valoarea transferului jucătorului german, care avea contract cu Stoke până în 2016, nu a fost dezvăluită.

Payet se transferă la West Ham United

Dimitri Payet, mijlocaşul formaţiei Olympique Marseille, va evolua din sezonul viitor la gruparea engleză West Ham United. Potrivit cotidianului francez „L'Equipe“, West Ham va plăti suma de 15 milioane de euro pentru transferul lui Payet. Jucătorul, care se afla în vacanţă în Insulele Mauritus, s-a întors ieri dimineaţă în Anglia pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna un contract pe cinci sezoane, cu opţiune pentru un altul, cu gruparea din Premier League.