Știri pe scurt

Cupa Firmelor la minifotbal

Formațiile CS Pompierul Constanța și Asociația Terra Semper Fidelis Constanța se vor întâlni în finala ediției a III-a a Campionatul de minifotbal rezervat firmelor, competiție desfășurată pe terenul Bazei Sportive „Atletic Club” din Constanţa. În semifinale, Terra Semper a învins, cu scorul de 3-2, pe B.B.B., iar CS Pompierul a trecut, tot cu scorul de 3-2, de Fila SH. Sâmbătă, 4 iulie, vom cunoaște câștigătoarea actualei ediții, după disputarea finalei mari, dintre Terra Semper și CS Pompierul, care va începe la ora 11.00. Tot sâmbătă, 4 iulie, de la ora 10.00, se va desfășura și un meci caritabil, între echipele Black Sea Equilibrium și Fundația ARKA. Finala mică a turneului, dintre B.B.B. și Fila SH este programată vineri, 3 iulie, de la ora 22.30.

Selecție pentru fotbal feminin

ACS Selena SN Constanța, în colaborare cu AJF Constanța, organizează mâine, 25 iunie, între orele 16.00 și 19.00, pe terenul sintetic de la stadionul „Farul” din Constanța, selecție la fotbal pentru fete cu vârsta cuprinsă între 8 și 20 de ani. Relații suplimentare, la telefon 0726.774.006.

Selecție la CS Portul

Clubul Sportiv Portul Constanţa organizează în zilele de marți și joi, de la ora 14.00, la stadionul “Portul” din Constanţa, selecţie la fotbal pentru copii născuţi în anii 2004, 2005 şi 2006. Mai multe amănunte pot fi aflate de la antrenorul Gabriel Dinică (telefon 0722.526.023).

Copil, în turul secund al calificărilor la Wimbledon

Tenismanul Marius Copil, locul 186 ATP, l-a învins pe Jason Jung (Taiwan), locul 209 ATP, în primul tur al calificărilor turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), după o oră şi 21 de minute de joc. În turul secund, Copil va juca împotriva francezului Vincent Millot, locul 213 ATP, care l-a eliminat pe principalul favorit al calificărilor, belgianul Kimmer Coppejans, locul 97 ATP, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3. Pentru calificarea în turul secund, Copil va încasa un cec un premiu în valoare de 7.250 de lire sterline. În schimb, Adrian Ungur, locul 196 ATP, a fost eliminat în primul tur al calificărilor, după ce a fost învins de germanul Dustin Brown, cap de serie nr. 12 în calificări şi poziţia 102 în ierarhia mondială, cu scorul de 6-1, 6-2, după 34 de minute de joc. Și Victor Hănescu, locul 194 ATP, a pierdut în primul tur, cu scorul de 4-6, 2-6, în fața georgianului Nikoloz Basilaşvili, poziţia 153 în clasamentul mondial, după un meci care a durat mai puțin de o oră. Ungur și Hănescu vor primi câte un cec în valoare de aproximativ 5.500 de euro pentru participarea la această competiţie, la simplu.

Patricia Maria Ţig, eliminată în primul tur al calificărilor la Wimbledon

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 174 WTA, a fost eliminată, ieri, în turul al doilea al calificărilor la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Ţig a fost învinsă, în primul tur al calificărilor, cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5, după două ore şi şapte minute, de Eliţa Kostova (Bulgaria), poziţia 176 în ierarhia mondială.

Begu și Dulgheru, eliminate în primul tur la Eastbourne

Tenismenele Irina-Camelia Begu, locul 30 WTA, și Alexandra Dulgheru, locul 59 WTA, au fost eliminate în primul tur al turneului Premier de la Eastbourne, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari. Begu a fost învinsă cu scorul de 6-4, 6-2, într-o oră şi 14 minute, de sportiva cehă Barbora Strycova, locul 28 WTA, în timp ce Dulgheru, jucătoare venită din calificări, a cedat cu scorul de 1-6, 1-6, într-o oră şi 17 minute, în fața americancei Irina Falconi, locul 73 WTA. Pentru prezența pe tabloul principal, cele două românce vor primi câte 3.000 de dolari şi 26 de puncte WTA.

Motocicliști din 37 de țări sunt așteptați la Red Bull Romaniacs

Motocicliști din 37 de țări de pe șase continente vor concura între 14 și 18 iulie, la Sibiu, la Red Bull Romaniacs, cel mai dificil raliu hard enduro din lume. Cei mai mulți concurenți vin din Marea Britanie, Germania și Austria. Red Bull Romaniacs va debuta cu prologul din centrul Sibiului și va continua cu patru zile de off-road. În total, traseul măsoară 600 km și include drumuri vechi gândite de romani, capcane ascunse, bușteni, poteci înguste folosite de ciobani, treceri prin râuri repezi cu multă piatră, urcări și coborâri extrem de abrupte etc. Red Bull Romaniacs este o competiție concepută pentru diferite nivele de pregătire ale sportivilor din enduro extrem și toate cele patru trasee sunt astfel gândite încât fiecare pilot să își depășească propriile limite. Concentrat pe rally-raid, Emanuel Gyenes, singurul român care s-ar fi putut înscrie la clasa Gold, cea mai dificilă, a preferat un traseu în care riscul de accidentare să nu fie atât de mare și va concura la clasa Silver.

Budapesta candidează la găzduirea JO din 2024

Consiliul general al Primăriei orașului Budapesta a aprobat candidatura propusă de Comitetul Olimpic Maghiar (MOB) pentru găzduirea ediției de vară a Jocurilor Olimpice din 2024, un proiect ce are nevoie de susținerea Guvernului și a Parlamentului ungar. Cu 25 voturi „pentru“ și unul „împotrivă“, din partea partidului ecologist LMP, consilierii l-au autorizat pe primarul Istvan Tarlos să susțină candidatura alături de MOB. Candidatura ungară trebuie acum aprobată de Guvern și Parlament, de la care se așteaptă o susținere consistentă. Conform unui raport al MOB, organizarea JO 2024 necesită investiții de 2,48 miliarde euro, în timp ce veniturile sunt estimate la 3,5 miliarde euro. Până în prezent, pentru JO 2024 și-au mai depus candidatura orașele Boston, Hamburg și Roma, în timp ce Parisul întârzie confirmarea oficială. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2015, iar CIO va anunța în vara anului 2017 cine va găzdui JO 2024. Capitala Ungariei a mai candidat la organizarea JO din 1960, dar a primit atunci doar un vot în favoarea sa.

Kvitova s-a retras din turneul de la Eastbourne

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, nr. 2 mondial, nu va juca în turneul de la Eastbourne, deoarece acuză dureri de gât, informează „The Guardian”. „Trebuie să stau în pat, să beau ceai şi să mă odihnesc. Sper să fiu aptă pentru pentru Wimbledon”, a declarat Kvitova, care era principala favorită a turneului de la Eastbourne, dar nu a mai jucat deloc după ce a fost eliminată în optimi la Roland Garros. Sportiva cehă este deţinătoarea titlului la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat şi în 2011.

Jurgen Melzer l-a învins pe... Gerald Melzer

Tenismanul austriac Jurgen Melzer, locul 131 ATP, şi-a învins, cu scorul de 6-4, 6-1, fratele mai mic, Gerald Melzer, locul 168 ATP, în primul tur al calificărilor turneului de la Wimbledon, în ceea ce fostul număr 8 mondial consideră cea mai dificilă zi din viaţa lui. „Este întotdeauna frumos să câştigi, dar nu în astfel de circumstanţe. Nu a fost deloc amuzant. Cea mai dificilă zi din cariera mea şi sper să nu mai jucăm niciodată unul împotriva celuilalt. Diferenţa de vârstă este foarte mare (n.r. - 10 ani), aşa că nu am mai jucat niciodată unul împotriva celuilalt. Ne-am antrenat mult timp împreună, dar nu am jucat niciun meci oficial. Suntem prea apropiaţi ca să simţim că trebuie să fim în competiţie”, a declarat Jurgen, petru site-ul oficial al turneului. Fost semifinalist la French Open, Jurgen Melzer, în vârstă de 34 de ani, încearcă să revină pe locurile fruntaşe ale ierarhiei jucătorilor profesionişti după o accidentare la umăr. De partea cealaltă, Gerald Melzer a înregistrat un rezultat bun în acest an, calificarea în semifinalele turneului de 250 de puncte de la Munchen. „Am avut un antrenament amuzant, aşteptam amândoi să jucăm în calificări când am aflat tragerea la sorţi şi bineînţeles că nu am fost fericiţi. Nu a fost amuzant, dar ce puteai face? Nu se compară cu niciun alt meci”, a spus, la rândul său, Gerald Melzer. Jurgen Melzer va juca în turul secund al calificărilor cu olandezul Igor Sijsling, locul 170 ATP.

Emerging Ireland a câștigat Tbilisi Cup la rugby

Emerging Ireland, considerată a treia echipă de rugby a Irlandei, a câștigat turneul Tbilisi Cup, desfășurat în capitala Georgiei în paralel cu turneul World Rugby Nations Cup, care a avut loc la București. Irlandezii au câștigat toate cele trei partide disputate: 25-0 cu Italia A, 33-7 cu Uruguay (țară calificată la Cupa Mondială 2015) și 45-12 cu Georgia (de asemenea calificată la CM). Spre deosebire de naționala de rugby a României, care a câștigat en fanfare World Rugby Nations Cup 2015, sud-americanii și gruzinii au avut evoluții neconvingătoare pe parcursul turneului de la Tbilisi, deși acesta a reprezentat o bună ocazie pentru cele două selecționate de a-și testa loturile pentru CM 2015. Locul 2 a reveni reprezentativei a doua a Italiei, care a învins atât Uruguay (23-13), cât și Georgia (26-10). Pe locul 3 s-a situat Georgia. Anul trecut, Emerging Ireland a câștigat IRB Nations Cup de la București, după ce i-a învins pe „stejari” în meciul decisiv cu 31-10. În urma rezultatelor de la București și Tbilisi, atât România, cât și Georgia își mențin pozițiile în clasamentul general al forului mondial, World Rugby, românii fiind pe locul 18, iar gruzinii pe 14, din 102 țări. Pe primele trei poziții se află Noua Zeelandă (campioana mondială en titre), Africa de Sud și Irlanda (câștigătoarea Six Nations).