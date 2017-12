Știri pe scurt

Tragerea la sorți în UCL și UEL

Astăzi, de la ora 13.00, este programată tragerea la sorți a tururilor preliminare din UEFA Champions League și UEFA Europa League. Campioana României, FC Steaua SA București, își va afla adversara din turul al doilea preliminar al UCL, programat la 14-15 iulie și 21-22 iulie. În UEL, FC Botoșani va cunoaște, de la ora 14.00, adversara din primul tur preliminar al competiției, programat la 2 și 9 iulie. De asemenea, de la ora 14.30, Astra Giurgiu va avea și ea emoții, urmând să afle adversara din al doilea tur preliminar al UEL, programat la 16 și 23 iulie. Vicecampioana României, ASA Tg. Mureș, este calificată direct în turul al treilea preliminar al UEL.

UEFA a exclus Dinamo Moscova din competiţiile europene pentru un sezon

Gruparea Dinamo Moscova a fost exclusă de UEFA din competiţiile europene pentru un sezon deoarece nu a respectat fair-play-ul financiar, a anunţat clubul rus pe site-ul oficial. Astfel, conform deciziei UEFA, Dinamo Moscova nu va putea participa în sezonul viitor al UEFA Europa League, unde se calificase după ce a ocupat locul 4 în campionat. Cel mai probabil, locul echipei Dinamo Moscova ar urma să fie luat de Rubin Kazan, care a încheiat pe poziţia a cincea. Sezonul trecut, Dinamo Moscova a ajuns până în optimile UEL, fiind eliminată de Napoli.

Uriașă cerere de bilete pentru EURO 2016

Organizatorii turneului final al Campionatului European de fotbal din anul 2016, care va avea loc în Franța, au primit aproximativ 3,7 milioane de cereri de bilete în numai 10 zile de la lansarea vânzărilor online. Anunțul a fost făcut de Jacques Lambert, președintele societății însărcinate cu organizarea competiției (EURO 2016 SAS), în fața Adunării generale a Federației Franceze de Fotbal, care a avut loc sâmbătă, la Nantes. În total, pentru Campionatul European, programat între 10 iunie și 10 iulie 2016, sunt disponibile 2,7 milioane de bilete, care vor fi atribuite prin tragere la sorți, indiferent de data la care a fost făcută rezervarea. Lambert a precizat că pentru tichetele de categoria a 4-a, la prețul de 25 euro, disponibile pentru 43 dintre cele 51 de meciuri de la EURO 2016, cererea a fost de „10 până la 15 ori mai mare decât oferta”, iar șansele de a obține un bilet prin tragere la sorți sunt mai mici decât la celelalte categorii. Cele mai multe cereri au fost primite, așa cum era de așteptat, din partea iubitorilor de fotbal din Franța (55%), în timp ce comenzile din străinătate (45%) au provenit în principal din Europa, dar nu numai, existând solicitări de bilete din peste 200 de țări, conform organizatorilor. „Este un veritabil eveniment mondial”, a mai spus oficialul francez.

Inter Milano l-a achiziţionat pe Kondogbia

Geoffrey Kondogbia, mijlocaşul echipei AS Monaco, va semna un contract pe cinci sezoane cu Internazionale Milano, a anunţat, ieri, publicaţia italiană „Gazzetta dello Sport”. Potrivit sursei citate, Kondogbia va efectua vizita medicală azi, iar Internazionale Milano va plăti suma de 35 de milioane de euro pentru achiziţionarea sa, plus bonusuri de trei milioane de euro. Kondogbia juca la AS Monaco din 2013, când a fost achiziţionat de la FC Sevilla.

Ronaldinho a părăsit gruparea mexicană Queretaro

Fotbalistul brazilian Ronaldinho a anunţat sâmbătă, pe reţelele de socializare, că a părăsit gruparea mexicană Queretaro, la care evolua din septembrie 2014. „Le mulţumesc din inimă tuturor mexicanilor pentru zilele pe care le-am trăit alături de oameni atât de speciali. Veţi rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a notat Ronaldinho pe Facebook. Brazilianul le-a mulţumit suporterilor, celorlalţi jucători de la Queretaro şi oficialilor clubului. „În iulie voi fi în Mexic şi promit că mă voi despărţi de voi personal. Mulţumesc Queretaro FC! Mulţumesc Mexic! Acum voi profita de vacanţă pentru a mă odihni şi a mă gândi la viitor”, a adăugat Ronaldinho. Presa internaţională scrie că Ronaldinho ar fi dorit în Turcia şi în SUA.

Serbia a câştigat CM de fotbal U20

Reprezentativa de fotbal a Serbiei a câştigat Campionatul Mondial Under 20, după ce a învins selecţionata Braziliei, scor 2-1, în urma prelungirilor, în finala disputată la Auckland, în Noua Zeelandă. Pentru Serbia au marcat Stanisa Mandic (în min. 70) şi Nemanja Maksimovic (în min. 118), iar pentru Brazilia a înscris Andreas Pereira (în min. 70). Locul 3 a revenit echipei statului Mali, care a învins Senegalul, cu scorul de 3-1.

Pedro Rodríguez s-a căsătorit

Pedro Rodriguez, internaţionalul spaniol al echipei FC Barcelona, s-a căsătorit, sâmbătă, la Cabrera de Mar, la ceremonie asistând şi Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba, Marc Bartra, Carles Puyol sau Eric Abidal, informează „El Mundo Deportivo“. Pedro Rodríguez, în vârstă de 27 de ani, şi Carolina Martín, în vârstă de 32 de ani, formează un cuplu de zece ani şi sunt părinţii unui băieţel născut în 2013. Tot sâmbătă s-a căsătorit şi Ivan Rakitic, coechipierul lui Pedro Rodriguez de la FC Barcelona. Fotbalistul croat s-a căsătorit religios la Sevilla, cu Raquel Mauri, alături de care formează un cuplu din 2011. Cei doi au făcut cununia civilă în 2013.

Internaţionalul spaniol Fernando Llorente s-a căsătorit

Internaţionalul spaniol al echipei Juventus Torino, Fernando Llorente, în vârstă de 30 de ani, s-a căsătorit, sâmbătă, la San Sebastian, cu iubita sa, Maria Llorente, informează sport.es. La eveniment au fost prezenţi mai mulţi fotbalişti: Aritz Aduriz, Markel Susaeta, Andoni Iraola, Carlos Gurpegui, Mikel Balenziaga, Javi Martinez, Stephan Lichtsteiner. Llorente a câştigat cu Juventus Torino, în acest an, Cupa şi campionatul Italiei.

Două căsătorii și la Real Madrid

Internaţionalul francez al echipei Real Madrid, Raphael Varane, în vârstă de 22 de ani, s-a căsătorit sâmbătă cu iubita sa, Camille Tytgat. Ceremonia a avut loc la Le Touquet. De semenea, un coechipier de-al său, portarul costarican Keylor Navas, s-a căsătorit religios tot sâmbătă, la Santa Ana, cu iubita sa Andrea Salas. La ceremonie au asistat aproximativ 250 de persoane. Ei sunt căsătoriţi civil din 2009 şi au doi copii, Daniela şi Mateo.

AS Monaco a luat un atacant argentinian

Clubul argentinian Estudiantes de La Plata a acceptat oferta grupării AS Monaco pentru transferul atacantului Guido Carrillo. Argentinienii vor primi zece milioane de dolari pentru atacantul de 24 de ani. Carrillo a marcat 18 goluri în 42 de meciuri în toate competiţiile, în sezonul trecut. El mai era dorit de Olympiakos Pireu, Internazionale Milano sau Anderlecht Bruxelles.

Joe Gomez a semnat cu FC Liverpool

Internaţionalul englez Under 19 Joe Gomez a semnat un contract cu FC Liverpool, a anunţat clubul din Premier League, fără să precizeze durata angajamentului. Liverpool l-a achiziţionat pe fotbalistul în vârstă de 18 ani de la Charlton Athletic. „Este un vis devenit realitate. Sunt încântat”, a declarat Gomez după semnarea contractului.

Echipa mexicană Tigres transferă din Europa

Atacantul francez Andre-Pierre Gignac a semnat un contract cu echipa mexicană Tigres UANL, a anunţat gruparea sud-americană pe site-ul oficial, detaliile acordului nefiind precizate. „Gignac face parte acum din marea noastră familie. Talentul său ne va ajuta să realizăm lucruri măreţe”, a anunţat Tigres. În vârstă de 29 de ani, Gignac juca din 2010 la Olympique Marseille. Tigres l-a mai transferat și pe atacantul nigerian al echipei Villarreal, Ikechukwu Uche, care a semnat un contract pe trei sezoane. În vârstă de 31 de ani, Uche evolua la Villarreal din 2011, după ce a mai jucat în Spania la Getafe şi Granada.

Mbia va juca la Trabzonspor

Căpitanul reprezentativei Camerunului, Stephane Mbia, în vârstă de 29 de ani, va evolua în sezonul viitor la Trabzonspor. El juca de două sezoane la FC Sevilla, iar durata şi valoarea contractului nu au fost anunţate de clubul turc. Trabzonspor a încheiat campionatul Turciei în sezonul trecut pe locul 5.

Un norvegian de 18 ani pentru West Ham United

Clubul West Ham United a anunţat că l-a achiziţionat pe fotbalistul norvegian Martin Samuelsen, în vârstă de 18 ani, de la Manchester City. Samuelsen a semnat un contract valabil doi ani, până în iunie 2017, cu opţiune pentru încă doi ani. Martin Samuelsen a jucat de-a lungul carierei pentru naţionalele Under 16, Under 17 şi Under 18 ale Norvegiei.