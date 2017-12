Știri pe scurt

Meci decisiv pentru juniorii C de la FC Viitorul

În această dimineață, de la ora 9.30, pe stadionul „Orăşenesc” din Ovidiu, se vor disputa ultimele partide din cadrul turneului semifinal al Campionatului Național de Fotbal rezervat juniorilor C (jucători născuţi după 1 ianuarie 2000): Regal Sport Bucureşti - Sporting Vaslui și Academica Piteşti - FC Viitorul. După victoria din prima zi a turneului, 2-0 cu Sporting Vaslui, FC Viitorul (antrenor Cristian Şchiopu, director coordonator Marius Codescu) a pierdut partida cu Regal Sport București, scor 0-1, astfel că întâlnirea de azi este decisivă pentru stabilirea ocupantei primului loc, ce va disputa finala campionatului, la 21 iunie. Celelalte rezultate: Regal Sport Bucureşti - Academica Piteşti 1-6 și Sporting Vaslui - Academica Piteşti 0-1. Clasament: 1. Academica Pitești 6p, 2. FC Viitorul 3p, 3. Regal Sport București 3p, 4. Sporting Vaslui 0p.

Selecție la CS Portul

Clubul Sportiv Portul Constanţa organizează în zilele de marți și joi, de la ora 14.00, la stadionul “Portul” din Constanţa, selecţie la fotbal pentru copii născuţi în anii 2004, 2005 şi 2006. Mai multe amănunte pot fi aflate de la antrenorul Gabriel Dinică (telefon 0722.526.023).

Turneu de tenis cu piciorul, la Constanța

Începând cu 27 iunie, la Baza Sportivă „Atletic Club” din Constanţa, se va desfășura a doua ediție a turneului de tenis cu piciorul „Sport and Fun”. Taxa de înscriere este de 250 de lei, iar fiecare echipă participantă (lotul este format din patru jucători, dintre care unul este rezervă) va primi câte o minge cadou. Primele trei clasate vor fi recompensate cu echipament sportiv și cupe. Mai multe amănunte pot fi aflate de cei interesați să participe la numerele de telefon 0727.006.326 și 0722.887.981. Înscrierile se fac până la 25 iunie, mai fiind disponibile opt locuri.

FCSB va susţine patru meciuri amicale în cantonamentul din Austria

Formația FC Steaua SA București va susţine patru meciuri amicale în cantonamentul din Austria, unde va pleca luni dimineaţă, printre adversare aflându-se Legia Varşovia şi Rubin Kazan, a anunţat campioana României pe site-ul oficial. Jucătorii Stelei vor încheia vineri cantonamentul de la Săcele, iar apoi vor avea două zile libere, urmând să plece, luni, în Austria, unde vor rămâne până la 4 iulie. Programul meciurilor amicale din Austria este următorul - 24 iunie: FC Steaua Bucureşti - SK Austria Klagenfurt (liga a doua din Austria); 26 iunie: FC Steaua Bucureşti - Legia Varsovia (vicecampioana Poloniei); 30 iunie: FC Steaua Bucureşti - Rubin Kazan (locul 5 in Rusia); 3 iulie: FC Steaua Bucureşti - FK Qarabagh (campioana Azerbaidjanului).

Bolivia, prima victorie la Copa America după 1997

Echipa Boliviei a învins selecţionata Ecuadorului, scor 3-2 (Raldes 5, Smedberg 18, Moreno 43-pen. / Valencia 48, Bolanos 81), în etapa a doua a Grupei A de la Copa America, competiție ce are loc în această perioadă în Chile. Bolivia a reuşit primul succes la Copa America după ediţia din 1997, la care a fost finalistă. În celălalt meci al grupei A, Mexic a remizat cu Chile, scor 3-3 (Vuoso 21, 66, Jimenez 29 / Vidal 22, 55-pen., Vargas 42). Clasament Grupa A: 1. Chile 4p (golaveraj: 5-3), 2. Bolivia 4p (3-2), 3. Mexic 2p, 4. Ecuador 0p. Sâmbătă, în etapa a treia, Chile va întâlni Bolivia, iar Mexic va juca în compania Ecuadorului.

Sinisa Mihajlovic, noul antrenor al echipei AC Milan

Tehnicianul sârb Sinisa Mihajlovic este noul antrenor al echipei AC Milan, a anunţat, ieri, clubul milanez. „Sinisa Mihajlovic, care a semnat un contract pe doi ani, va conduce echipa începând din sezonul viitor. Clubul îi urează mult succes şi cele mai bune rezultate”, a anunţat AC Milan. Mihajlovic îl înlocuieşte la AC Milan pe Filippo Inzaghi, demis, oficial, tot ieri.

Procedură disciplinară împotriva Federaţiei Croate de Fotbal

UEFA a deschis o procedură disciplinară la adresa Federaţiei Croate de Fotbal pentru „comportament rasist” al fanilor, după ce la meciul cu Italia, disputat vineri, în preliminariile EURO 2016, scor 1-1, pe teren a fost vizibilă o svastică, a anunţat forul european. Meciul s-a disputat fără public, Croaţia fiind sancţionată pentru scandările rasiste ale fanilor la jocul din martie cu Norvegia. UEFA va lua o decizie în acest caz la 16 iulie. Federaţia Croată de Fotbal şi-a cerut scuze pentru acest incident. Potrivit mirror.co.uk, Tomislav Pacak, purtătorul de cuvânt al forului croat, a spus că pentru crearea simbolului nazist s-ar fi folosit un agent chimic. El a precizat că UEFA a fost informată în legătură cu acest incident. De asemenea, UEFA a deschis o procedură disciplinată şi contra Federaţiei de Fotbal din Bosnia & Herţegovina pentru comportament rasist, aruncarea de obiecte şi torţe în teren şi comportament neadecvat în timpul intonării imnurilor la meciul cu Israel, scor 3-1, disputat vineri. O decizie în acest caz va fi anunţată tot la 16 iulie.

Van der Vaart va juca la Betis Sevilla

Mijlocaşul olandez Rafael van der Vaart va semna un contract pe două sezoane cu gruparea Betis Sevilla, după ce a trecut, luni, vizita medicală, informează presa spaniolă. În vârstă de 32 de ani, Van der Vaart se afla la final de contract cu SV Hamburg. Mijlocaşul cu 109 selecţii în naţionala Olandei a mai jucat în Spania la formația Real Madrid, în perioada 2008-2010.

Bayern Munchen l-a achiziţionat pe portarul Ulreich

Sven Ulreich, portarul echipei VfB Stuttgart, a semnat un contract pe trei sezoane cu Bayern Munchen, a anunţat, ieri, campioana Germaniei. Ulreich urmează să se alăture lotului pregătit de Josep Guardiola începând cu 1 iulie. Portarul în vârstă de 26 de ani ar urma să fie rezerva lui Manuel Neuer la campioana Germaniei.

Juventus vrea să-l cumpere pe Witsel

Echipa Juventus Torino vrea să-l achiziţioneze pe mijlocaşul formaţiei Zenit Sankt Petersburg Axel Witsel, a anunţat, ieri, cotidianul „Gazzetta dello Sport”. Potrivit sursei citate, jucătorul belgian mai este dorit de Chelsea Londra şi Manchester United, însă venirea sa la Juventus depinde foarte mult de situaţia lui Paul Pogba. „Gazzetta dello Sport” notează că Witsel vrea să plece de la Zenit la o echipă care joacă în mod regulat în Liga Campionilor. Axel Witsel evoluează la Zenit din 2012, când a fost transferat de la Benfica Lisabona.

McAuley şi-a prelungit contractul cu West Bromwich Albion

Fundaşul nord-irlandez Gareth McAuley şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu West Bromwich Albion, a anunţat gruparea engleză pe site-ul oficial. În vârstă de 35 de ani, McAuley se afla la final de contract. El a jucat în 31 de meciuri şi a marcat două goluri în sezonul trecut pentru WBA. McAuley a fost integralist în partida Irlandei de Nord cu România, scor 0-0, disputată sâmbătă, în Grupa F de calificare la EURO 2016.

Marco Giampaolo este noul antrenor al echipei Empoli

Tehnicianul Marco Giampaolo este noul antrenor al echipei Empoli, unde îl va înlocui pe Maurizio Sarri, plecat la Napoli, a anunţat gruparea italiană. Giampaolo a semnat un contract pe un sezon cu echipa care a terminat pe locul 15 în sezonul trecut. Tehnicianul va reveni în prima ligă italiană, unde a mai pregătit-o pe Cesena în 2011-2012.

Iraola va juca la New York City

Fundaşul spaniol Andoni Iraola, aflat la final de contract cu Athletic Bilbao, va juca la New York City, în liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS). În vârstă de 33 de ani, Iraola evolua la Athletic Bilbao din 2003. La New York City mai joacă spaniolul David Villa şi englezul Frank Lampard. New York City a anunţat achiziţionarea lui Iraola la pauza meciului cu Montreal Impact, disputat în prezenţa a 50.000 de spectatori.

Reyes şi-a prelungit contractul cu FC Sevilla

Atacantul Jose Antonio Reyes şi-a prelungit contractul cu FC Sevilla până în 2017, a anunţat jucătorul pe contul său de Twitter. În vârstă de 31 de ani, Reyes avea contract până la data de 30 iunie 2015. Jose Antonio Reyes joacă la FC Sevilla din 2012, reuşind să câştige Liga Europa de două ori.

FC Valencia l-a achiziţionat pe Rodrigo Moreno

Atacantul echipei Benfica Lisabona, Rodrigo Moreno, a fost achiziţionat de formaţia FC Valencia, după ce în sezonul precedent a evoluat la gruparea spaniolă sub formă de împrumut. Internaţionalul spaniol a semnat un contract pe patru sezoane cu Valencia. În vârstă de 24 de ani, Rodrigo Moreno a marcat patru goluri în 31 de meciuri jucate în sezonul trecut pentru FC Valencia.