Știri pe scurt

Patru victorii și trei remize în Liga 1

Rezultatele partidelor din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal - vineri: FC Voluntari - Pandurii Tg. Jiu 0-0, ASA Tg. Mureș - Concordia Chiajna 1-0 (M. Axente 51); sâmbătă: FC Viitorul - Dinamo București 1-1 (R. Marin 47 / P. Petre 78), FC Steaua București - CFR Cluj 1-1 (Tudorie 57 / Tiago Lopes 16); duminică: CS U. Craiova - Astra Giurgiu 1-2 (Mateiu 88 / Boldrin 50, Dandea 90+2), CSMS Iași - Petrolul Ploiești 1-0 (Golubovic 86); luni: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani 1-0 (Elek 64). Clasament: 1. ASA 7p (golaveraj: 6-1), 2. CSMS Iași 7p (3-1), 3. FC Steaua 5p (4-1), 4. Dinamo 5p (2-1), 5. Pandurii 4p (1-3), 6. Astra 4p (5-8), 7. FC VIITORUL 3p (5-5), 8. FC Voluntari 3p (2-2), 9. ACS Poli 3p (1-2), 10. FC Botoșani 2p (2-2), 11. Concordia 1p (2-4), 12. CS U. Craiova 1p (1-3), 13. CFR* -1p (4-3), 14. Petrolul* -4p (1-2). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

Radu Vişan, noul secretar general al FRF

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a aprobat, ieri, nominalizarea lui Radu Vişan pentru postul de secretar general al forului, făcută de preşedintele Răzvan Burleanu. În cadrul şedinţei de luni s-a mai decis ca Gabriel Bodescu, consilier al lui Burleanu, să ocupe funcţia de secretar general adjunct. Radu Vişan a fost până în prezent manager dezvoltare instituţională în cadrul FRF, el fiind şi membru în Comisia Hattrick a UEFA. Noul secretar general al FRF a fost coleg cu Răzvan Burleanu la Administraţia Prezidenţială. Postul de secretar general al FRF a devenit vacant după ce Gheorghe Chivorchian şi FRF au decis încetarea raporturilor contractuale. Fost director executiv al FC Timişoara, Chivorchian fusese suspendat din funcţia de la FRF, la 30 iunie, ca urmare a faptului că este cercetat penal de DNA Timişoara pentru complicitate la abuz în serviciu.

România a câştigat Campionatul European de futsal pentru diabetici

Echipa României a câştigat ediţia a IV-a a Campionatului European de futsal pentru persoanele cu diabet, după ce a învins în finală Ungaria, cu scorul de 2-1, informează frf.ro. Golurile României au fost reușite de Onciu și Vida. Podiumul competiției a fost completat de Croația, învingătoare cu scorul de 5-0 în fața Bosniei & Herțegovina. Titlul european obținut de România fost dublat și de titlul de golgheter care i-a revenit lui Ionuț Onciu, jucător care a marcat în toate partidele disputate, în total 19 goluri. Campionatul de fotbal DiaEuro 2015 a fost organizat de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România (FADR) și a fost susținut de Federația Română de Fotbal. Prima ediție a competiției europene a avut loc în Ucraina (2012). Au urmat edițiile din Croația (2013) şi Ungaria (2014). Ediția de anul trecut a fost câștigată tot de echipa României. În calitate de învingătoare, România va găzdui și competiția din 2016. La ediţia din acest an a DiaEuro 2015 s-au înscris 16 echipe: Belgia, Bosnia & Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Italia, Kazahstan, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan şi România.

Rapid, o mare provocare pentru Florin Marin

Tehnicianul Florin Marin a declarat, ieri, într-o conferinţa de presă, că echipa Rapid București este una specială, precizând că preluarea conducerii tehnice reprezintă pentru el o provocare, chiar dacă formaţia giuleşteană va evolua în sezonul următor în Liga a 2-a. „Este o onoare pentru mine să fiu la această echipă de mare tradiţie în fotbalul nostru. Cunosc situaţia de la Rapid pentru că aici am făcut primii paşi în fotbal ca jucător, am fost şi antrenor secund aici, între 1991 şi 1992. Rapid este o echipă specială pe care orice antrenor vrea să o conducă. Pentru mine este o nouă provocare. Am să colaborez cu Mihai Ianovschi. Amândoi vom răspunde de pregătirea şi rezultatele echipei”, a spus Florin Marin, prezentat oficial în funcţia de antrenor principal al formaţiei Rapid. Florin Marin le-a transmis suporterilor să lase orgoliile şi să susţină în continuare echipa pentru a putea obţine promovarea în Liga 1.

Chiricheş, dorit de Napoli

Gruparea Napoli a făcut o ofertă clubului Tottenham pentru transferul fundaşului Vlad Chiricheş, jucător cotat, conform presei italiene, la şase milioane de euro. Iniţial, Napoli l-a dorit pe englezul Eric Dier, însă Tottenham l-a declarat netransferabil pe jucătorul în vîrstă de 21 de ani. Alte două cluburi italiene, Roma şi Fiorentina, s-au arătat interesate de Chiricheş, jucător pe care Tottenham doreşte să-l vândă. În vârstă de 25 de ani, Chiricheş a fost achiziţionat de gruparea engleză de la Steaua Bucureşti, în vara anului 2013, contra sumei de 9,5 milioane de euro.

Sulley Muntari va fi antrenat de Laszlo Boloni

Mijlocaşul ghanez Sulley Muntari, care şi-a reziliat în această vară înţelegerea cu echipa AC Milan, a semnat, ieri, un contract pe două sezoane cu formaţia saudită Al Ittihad, antrenată de Laszlo Boloni, informează „L'Equipe”. Conform presei internaţionalei, Muntari va avea un salariu anual de şapte milioane de euro. În vârstă de 30 de ani, Sulley Muntari a jucat în cariera sa la echipele Udinese, Portsmouth, Internazionale Milano, Sunderland şi AC Milan. Boloni a fost numit săptămâna trecută în funcţia de antrenor principal la Al Ittihad, formaţie pregătită până în această vară de fostul selecţioner al naţionalei României, Victor Piţurcă. La Al Ittihad evoluează şi foştii jucători stelisşti Lucian Sânmărtean şi Lukasz Szukala.

Mexic a câştigat, pentru a şaptea oară în istorie, „Gold Cup”

Echipa naţională de fotbal a Mexicului a câştigat, pentru a şaptea oară în istorie, „Gold Cup”, după ce a învins, duminică noapte, în finală, pe stadionul „Lincoln Financial Field” din Philadelphia, în faţa a 68.930 de spectatori, cu scorul de 3-1 (Guardado 31, Corona 47, Peralta 61 / Mattocks 80), Jamaica. Mijlocaşul mexican Andres Guardado a devenit primul jucător care a marcat în trei finale de „Gold Cup”. Mexicul a mai câştigat „Gold Cup” în 1993, 1996, 1998, 2003, 2009 şi 2011.

Manchester United l-a transferat pe argentinianul Sergio Romero

Portarul argentinian Sergio Romero, aflat la final de contract cu echipa Sampdoria Genova, a semnat o înţelegere pe trei sezoane cu drept de prelungire pentru încă un an cu formaţia Manchester United, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării engleze. „Sunt încântat că voi putea juca pentru Manchester United. Să joc la cel mai mare club din lume este un vis devenit realitate pentru mine. Louis van Gaal este un manager fantastic şi abia aştept să încep să lucrez din nou cu el”, a spus Romero, care a mai fost pregătit de tehnicianul olandezla formaţia AZ'67 Alkmaar. Internaţionalul argentinian în vârstă de 28 de ani se va lupta pentru un post de titular la Manchester United cu spaniolii David de Gea şi Victor Valdes. Romero a jucat în cariera sa la echipele Racing Club, AZ'67 Alkmaar, Sampdoria Genova şi AS Monaco.

Federaţia Algeriană de Fotbal interzice cluburilor să angajeze jucători străini

Federaţia Algeriană de Fotbal (FAF) a anunţat că le-a interzis cluburilor să angajeze jucători străini, din cauza sumelor prea mari cerute de aceştia şi de agenţii lor, informează „L'Equipe”. „Ţinând cont de dificultăţile financiare şi din cauza sumelor prea mari cerute de jucători şi de agenţii lor, Biroul Federal a decis interzicerea angajării fotbaliştilor străini. Niciun jucător străin nu va mai fi achiziţionat de la publicarea acestui document. Jucătorii străini care au deja contracte cu cluburile vor rămâne la echipe până la finalul înţelegerilor”, se arată într-un comunicat al FAF. Noua ediţie a campionatului algerian va începe la 15 august.