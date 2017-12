Știri pe scurt

Finala UEFA Europa League

În această seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TGV, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), pe Stadionul Național din Varşovia, se va disputa finala sezonului 2014-2015 din UEFA Europa League. În ultimul act al competiției se vor afla față în față Dnipro Dnipropetrovsk (Ucraina), revelația actualei ediții a UEL, și FC Sevilla (Spania), deţinătoarea trofeului. FC Sevilla ar putea deveni prima echipă din istorie care câştigă această competiţie de patru ori.

Barzagli, incert pentru finala Ligii Campionilor

Fundaşul Andrea Barzagli este incert pentru finala Ligii Campionilor, după ce s-a accidentat la meciul de campionat cu Napoli, câștigat de Juventus Torino cu scorul de 3-1. Jucătorul în vârstă de 34 de ani a fost supus unui RMN, care a arătat că a suferit o ruptură la coapsa dreaptă. „Barzagli va începe tratamentul, iar starea lui va fi monitorizată zilnic. Se va încerca să fie apt pentru finala Ligii Campionilor”, a anunţat gruparea torineză. Juventus va juca finala Ligii Campionilor la data de 6 iunie, cu FC Barcelona, la Berlin, de la ora 21.45.

Jean Fernandez, numit antrenor la Al-Khor după plecarea lui Boloni

Tehnicianul francez Jean Fernandez a fost numit antrenor al echipei Al Khor din Qatar, după plecarea lui Ladislau Boloni, al cărui contract nu a fost prelungit, a anunţat clubul din Golf pe site-ul oficial. Jean Fernandez era liber de contract după ce a fost demis de la Montpellier, în decembrie 2013. El a semnat o înțelegere pe un sezon. Conducerea clubului Al Khor a anunţat, la 21 mai, că nu i-a prelungit contractul antrenorului Ladislau Boloni, care a expirat la finalul sezonului recent încheiat. Oficialii clubului i-au mulţumit lui Boloni pentru munca depusă în cei trei ani în care a antrenat echipa, printr-o ceremonie la care au participat şi fotbalişti ai formaţiei. Al Khor a terminat campionatul pe locul 10 din 14, cu 30 de puncte în 26 de etape.

FIFA nu renunță la tripla sancțiune pentru fault în careu

Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), întrunit luni la Zurich, a decis să nu amendeze codul său disciplinar privind tripla sancțiune pentru un fault în careu în situație clară de gol, respectiv penalty, eliminare și suspendare. FIFA a precizat că, la propunerea președintelui Joseph Blatter, Comitetul Executiv a amânat amendarea codului disciplinar și, în speță, a articolului 12. International Board, care gestionează regulile fotbalului, s-a declarat împotriva triplei sancțiuni, care este considerată excesiv de severă, și a propus găsirea unei soluții.

PSG vrea să-l împrumute pe Xavi de la Al Sadd

Xavi se va despărţi oficial de FC Barcelona la finalul sezonului, gruparea catalană omagiindu-l pe mijlocaşul de 35 de ani la ultimul meci din La Liga, cu Deportivo La Coruna, într-o festivitate emoţionantă. După ce şi-a petrecut întreaga carieră în tricoul „blaugrana“, Xavi a semnat cu Al Sadd, echipă din Qatar, care îi va plăti un salariu anual de 10 milioane de euro. De asemenea, au existat informaţii că jucătorul va îndeplini şi funcţia de consultant al Academiei Aspire, care formează jucători pentru Campionatul Mondial din 2022, organizat chiar în Qatar. Prin implicarea sa în activitatea Academiei Aspire, şefii fotbalului din Qatar speră ca Xavi să acumuleze experienţă ca antrenor. Mai mult decât atât, catalanul este văzut drept omul potrivit pentru a organiza fotbalul din această ţară în viitor. Cu toate acestea, cotidianul „Le Parisien“ a lansat o variantă surprinzătoare: PSG va încerca să obţină de la Al Sadd împrumutul lui Xavi pentru sezonul 2015-16. Sursa citată notează că proprietarul celor de la Al Sadd este fratele preşedintelui campioanei Franţei, Nasser Al-Khelaifi, şi astfel mutarea are şanse mari să se materializeze. Rămâne de văzut dacă informaţia va fi confirmată, în condiţiile în care, săptămâna trecută, directorul tehnic al lui Al Sadd, Mohamed Ghanem Al Ali, se arăta optimist că Xavi va conduce clubul spre succes în Liga Campionilor Asiei. În acelaşi timp, în toamna anului trecut, Xavi declara că „le-am spus celor din club (FC Barcelona - n.r.) că nu vreau să joc pentru o altă echipă din Europa. Nu vreau să joc împotriva Barcelonei”.

Carlo Ancelotti nu mai este antrenorul lui Real Madrid

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că antrenorul Carlo Ancelotti nu va mai pregăti formaţia madrilenă în sezonul viitor. „Nu a fost o decizie uşor de luat, dar trebuie să dăm un nou impuls echipei pentru a câştiga noi titluri”, a declarat Perez. Demiterea lui Carlo Ancelotti era aşteptată. Tehnicianul italian, venit la Real Madrid în 2013, a câştigat în primul sezon „La Decima”, al zecelea trofeu al Ligii Campionilor. În schimb, în acest sezon, Real nu a câştigat niciun titlu major. Florentino Perez a menţionat că numele succesorului lui Ancelotti va fi cunoscut săptămâna viitoare. „Ar fi ideal să vorbească limba spaniolă”, a spus el. Impresarul Ernesto Bronzetti, care îl reprezintă pe Ancelotti, a declarat că Rafael Benitez, în prezent tehnician al formaţiei Napoli, va antrena echipa Real Madrid în proporţie de 99 la sută. „Rafa Benitez este antrenorul Realului 99 la sută”, a declarat Ernesto Bronzetti, care a fost luni seară la Madrid, unde s-a întâlnit cu Ancelotti. Bronzetti a mai spus că Ancelotti vrea să-şi ia un an de pauză după plecarea de la Real şi a subliniat că jucătorii madrileni au fost foarte supăraţi când au aflat de plecarea italianului, unii dintre ei izbucnind în plâns.

Roberto Di Matteo a demisionat de la Schalke 04

Antrenorul Roberto Di Matteo a demisionat de la conducerea tehnică a echipei Schalke 04, a anunţat, marţi, gruparea germană, pe site-ul oficial. „Roberto Di Matteo demisionează din funcţia de antrenor al echipei FC Schalke 04. Directorul sportiv Horst Heldt şi Roberto Di Matteo au discutat şi analizat rezultatele sezonului trecut. În urma acestei discuţii, Di Matteo a decis să părăsească postul de antrenor”, a anunţat Schalke 04. Italianul a preluat echipa în octombrie 2014 şi a încheiat sezonul pe locul 6. Di Matteo avea contract până în 2017, iar alături de el vor pleca şi antrenorul secund Attilio Lombardo şi antrenorul portarilor, Massimo Battara.

Xavi va deveni tată pentru prima oară

Mijlocaşul spaniol Xavi, care va părăsi FC Barcelona şi va juca în Qatar, va deveni tată pentru prima oară, soţia sa, Nuria Cunillera, fiind însărcinată în nouă săptămâni. Xavi Hernandez, care s-a căsătorit cu Nuria în urmă cu doi ani, i-a anunţat, săptămâna trecută, pe coechipierii săi de la FC Barcelona că va deveni tată la sfârşitul acestui an. Cotidianul „El Mundo Deportivo” a notat că la FC Barcelona este un adevărat „baby boom”, după ce Marc Bartra şi Melissa Jimenez au anunţat că vor fi părinţii unei fetiţe, Andres Iniesta şi Anna Ortiz vor avea un băiat, tot un băieţel urmând să aibă Lionel Messi şi Antonella Roccuzzo. La FC Barcelona, portarul Claudio Bravo are cei mai mulţi copii, trei: Maite, Josefa şi Mateo, în timp ce câte doi copii au Douglas (Kaua şi Pietro), Alves (Daniela şi Victoria), Mathieu (Kilian şi Quentin), Mascherano (Lola şi Alma), Pique (Milan şi Sasha), Adriano (Adrian şi Azhaf) şi Luis Suárez (Daniela şi Benjamín). Câte un copil au jucătorii Montoya (Dylan), Vermaelen (Ralf), Rakitici (Althea), Iniesta (Valeria), Messi (Thiago), Pedro (Bryan) şi Neymar (David Luca). Xavi, în vârstă de 35 de ani, campion mondial şi european cu Spania, a jucat de-a lungul carierei, la nivel de club, numai la FC Barcelona, cu care a obţinut peste 20 de trofee, printre care se numără şi Liga Campionilor, de trei ori.

Galatasaray Istanbul a câştigat campionatul Turciei

Galatasaray Istanbul a câştigat campionatul Turciei pentru a 20-a oară în istoria sa, după remiza înregistrată de Fenerbahce Istanbul, scor 2-2, cu Istanbul Başakşehir, în penultima etapă. Galatasaray are cinci puncte avans înainte de ultima etapă şi nu mai poate fi ajunsă în clasament. Este pentru a treia oară în ultimele patru sezoane când Galatasaray câştigă titlul de campioană a Turciei. Galatasaray va juca şi finala Cupei Turciei, la 3 iunie, cu Bursaspor.

Slaven Bilic va pleca de la Beşiktaş Istanbul

Tehnicianul croat Slaven Bilic a anunţat că va părăsi echipa Beşiktaş Istanbul la finalul acestei luni, după ce formaţia a ratat şi în acest sezon câştigarea titlului. „De două sezoane nu reuşim să câştigăm campionatul. Există mai multe explicaţii, dar eu sunt principalul responsabil”, a declarat antrenorul croat. În vârstă de 46 de ani, Bilic pregătea echipa Beşiktaş din 2013. El este favorit să preia echipa engleză West Ham United, în locul lui Sam Allardyce.

Doi suporteri ai echipei AS Roma, înjunghiaţi înainte de meciul cu Lazio

Doi suporteri ai echipei AS Roma au fost înjungiaţi, luni, cu câteva ore înaintea derby-ului cu formaţia Lazio, în penultima etapă a campionatului Italiei. Cei doi fani au fost înjunghiaţi în abdomen, fiind spitalizaţi. Mai multe incidente au avut loc în cursul zilei la Roma, fanii celor două echipe aruncând cu pietre şi fumingene şi blocând circulaţia în capitala Italiei. În tribunele Stadionului Olimpic din Roma sau aflat şi circa 50 de fani ai formaţiei poloneze Wisla Cracovia, invitaţi de fanii echipei Lazio.

Norwich City a promovat în prima ligă engleză

Echipa Norwich City va evolua din sezonul viitor în prima ligă engleză, după ce s-a impus în play-off-ul diviziei secunde, cu Middlesbrough, cu scorul de 2-0. Meciul s-a disputat luni, pe stadionul londonez „Wembley“, în faţa a 90.000 de spectatori, golurile fiind marcate de Cameron Jerome (min. 12) şi Nathan Redmond (min. 15). Celelalte două echipe promovate în Premier League sunt Watford şi Bournemouth.

Renard a semnat cu Lille

Noul antrenor al echipei OSC Lille va fi Herve Renard, care a semnat ieri un contract pe trei sezoane. Renard (46 de ani) nu mai este, de vineri, selecţioner al Coastei de Fildeş, echipă alături de care a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni în acest an, el încheindu-şi colaborarea cu federaţia ivoriană cu mai mult de un an înainte de data la care i-ar fi expirat contractul. Renard era selecţionerul Coastei de Fildeş din august 2014, când a semnat un contract pe doi ani, cu opţiune de prelungire. La echipa franceză, Renard îi succede în funcţie lui Rene Girard, care şi-a anunţat plecarea cu un an înainte de expirarea contractului cu Lille.

Zorniger este noul antrenor al echipei VfB Stuttgart

Alexander Zorniger a fost numit în funcţia de antrenor al echipei germane VfB Stuttgart, el semnând un contract pe trei sezoane cu gruparea la care este legitimat şi Alexandru Maxim. Zorniger îl înlocuieşte în funcţie pe Huub Stevens, a cărui plecare a fost oficializată duminică. În vârstă de 47 de ani, Zorniger a mai fost la VfB Stuttgart în 2009, când timp de cinci luni a fost secundul lui Markus Babel.