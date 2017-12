Știri pe scurt

Elena-Teodora Cadar - învingătoare la dublu, la Sharm El Sheikh

Perechea Elena-Teodora Cadar / Anastasia Harcenko (România / Ucraina), cap de serie nr. 2, a câştigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Sharm El Sheikh, dotat cu premii totale de 10.000 de dolari. Cadar şi Harcenko au învins în finală, cu scorul de 6-2, 6-3, cuplul Ola Abou Zekry / Julia Terziska (Egipt / Bulgaria), cap de serie nr. 1. Cadar a jucat sâmbătă şi în semifinale la simplu, fiind învinsă de americanca Nadja Gilchrist, a patra favorită, scor 6-1, 6-3.

Cristina-Andreea Mitu, pe tabloul principal la Nurnberg

Jucătoarea de tenis Cristina-Andreea Mitu, locul 101 WTA, s-a calificat, ieri, pe tabloul principal al turneului de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Mitu a învins-o în ultimul tur al calificărilor, cu scorul de 6-2, 6-3, după o oră şi 14 minute, pe Andrea Hlavackova (Cehia), poziţia 192 în ierarhia mondială. Pentru calificarea pe tabloul principal, Mitu va primi 19 puncte WTA şi un cec în valoare de 1.694 de euro.

Trei atleţi au terminat în acelaşi timp Semimaratonul Internaţional Bucureşti

Atleţii kenyeni Emase Peter şi Maru David Kwemoi şi etiopianul Shumie Gadisha Birhamu au terminat, ieri, în acelaşi timp, o oră, două minute şi cinci secunde, proba de 21 de kilometri de la Semimaratonul Internaţional Bucureşti. În urma fotofinish-ului, câştigător a fost desemnat Emase Peter, urmat de conaţionalul său Maru David Kwemoi, câştigătorul de anul trecut, şi de etiopianul Shumie Gadisha Birhamu. Proba feminină de 21 de kilometri a fost câştigată de finlandeza Anne Mari Hyrylainen Anne Mari (1.15:06), urmată de româncele Liliana Maria Danci (1.18:27) şi Ionela Ecaterina Dincă (1.19:17). La categoria naţională s-au impus Ştefan Daniel Lupulescu (la masculin, 1.11:47) şi Liliana Maria Danci (la feminin, 1.18:27). Peste 10.000 de participanţi din 50 de ţări au alergat la Semimaratonul Internaţional Bucureşti. Cursa copiilor a avut loc sâmbătă şi a adunat la start aproximativ 2.300 de participanţi.

CSM Oradea a câştigat al nouălea titlu naţional consecutiv la polo

Echipa de polo CSM Digi Oradea a câştigat, vineri seară, titlul naţional, al nouălea din palmares, după ce a învins, în deplasare, formaţia Steaua Bucureşti, cu scorul de 9-8, în cea de-a treia partidă din cinci programate în finala Superligii Naţionale. Scorul pe reprize a fost 4-2, 1-1, 2-2, 2-3. În primele două meciuri, disputate la Oradea, CSM a câştigat cu 13-9 (2-1, 5-1, 4-2, 2-5), respectiv cu 13-8 (3-0, 4-2, 4-4, 2-2), iar cu scorul general de 3-0 cucereşte cel de-al nouălea titlu naţional consecutiv din palmares şi va reprezenta România în sezonul viitor al Ligii Campionilor. Steaua Bucureşti a câştigat ultimul titlu în 2006 şi este câştigătoarea Cupei României în acest sezon.

Jorge Lorenzo a câştigat Marele Premiu al Franţei la MotoGP

A cincea etapă a Campionatului Mondial de Motociclism Viteză, disputată duminică, pe circuitul de la Le Mans, Marele Premiu al Franţei, s-a încheiat cu victoria pilotului spaniol Jorge Lorenzo (Yamaha) la MotoGP. Lorenzo, aflat la a doua victorie în acest sezon, i-a devansat pe italienii Valentino Rossi (Yamaha) şi Andrea Dovizioso (Ducati). În clasamentul general conduce Valentino Rossi (102 puncte), urmat de Jorge Lorenzo (87p) şi de Andrea Dovizioso (83p). La Moto 2 s-a impus Thomas Luhti, pilotul elveţian al echipei Kalex, aflat la prima victorie în acest sezon, care i-a devansat pe spaniolul Tito Rabat şi pe francezul Johann Zarco, ambii de la Kalex. În clasamentul general conduce Johann Zarco (89p), urmat de Thomas Luhti (68p) şi de germanul Jonas Folger (Kalex, 57p). La Moto 3 a câștigat Romano Fenati, pilotul italian al echipei KTM, care i-a devansat pe compatrioţii săi Enea Bastianini (Honda) şi Francesco Bagnaia (Mahindra). În clasamentul general conduce britanicul Danny Kent (Honda, 104p), urmat de Enea Bastianini (67p) şi de spaniolul Efren Vazquez (Honda, 60p).

Manu Tuilagi nu va participa la Cupa Mondială de rugby, deoarece a agresat două poliţiste

Internaţionalul englez Manu Tuilagi nu va participa la Cupa Mondială de rugby, el nefiind convocat de antrenorul Stuart Lancaster deoarece a agresat două poliţiste şi un taximetrist, informează cotidianul francez „L'Equipe”. Tuilagi a pledat „vinovat“ la tribunalul din Leicester în cauza în care a fost acuzat de agresiune şi vandalism. „Ca modele şi ambasadori ai sportului, jucătorii englezi de rugby trebuie să aibă cea mai bună atitudine, pe teren şi în afara terenului. Am discutat cu Manu şi el înţelege situaţia şi faptul că greşelile sale sunt grave”, a declarat Lancaster. Manu Tuilagi a fost condamnat la plata unei amenzi de 6.105 lire sterline. „Regret enorm ce am făcut şi accept sentinţa. Clubul meu, Leicester, şi Stuart Lancaster au avut o atitudine pozitivă şi înţeleg total sancţiunile lor. Sunt foarte dezamăgit şi sper ca într-o bună zi să am o altă şansă”, a spus sportivul în vârstă de 23 de ani. După incidentul pentru care Tuilagi a fost condamnat, clubul Leicester a anunţat că sportivul va fi suspendat şi penalizat conform regulilor grupării. Potrivit „The Guardian”, Tuilagi l-a strâns de gât pe un taximetrist şi apoi a bruscat două poliţiste care încercau să îi pună cătuşele, la Leicester, în noaptea de 26 aprilie.

Finala Conferinţei de Est a NHL

Echipa New York Rangers a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Tampa Bay Lightning, în primul meci al finalei Conferinţei de Est a Ligii Profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă. Scorul pe reprize a fost 0-0, 1-0, 1-1. Golurile învingătorilor au fost marcate de Derek Stepan şi Dominic Moore, în timp ce pentru oaspeţi a înscris Ondrej Palat. New York Rangers conduce la general cu scorul de 1-0.

Evander Holyfield şi Mitt Romney au făcut spectacol la un meci organizat în scop caritabil

Fostul campion mondial la categoria grea Evander Holyfield şi politicianul Mitt Romney, candidat la alegerile prezidenţiale din SUA în 2012, au fost adversari, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Salt Lake City, într-un meci demonstrativ de box organizat în scop caritabil, informează presa americană. Republicanul Romney, în vârstă de 68 de ani, şi Holyfield (52 de ani) au făcut spectacol la evenimentul organizat în scopul strângerii de fonduri pentru Charity Vision, o organizaţie care ajută persoanele cu probleme mari de vedere din ţările sărace. Cei doi mai mult au imitat desfăşurarea unui meci de box, la un moment dat Holyfield chiar prăbuşindu-se la podea după ce a fost lovit uşor de Romney. După ce s-a ridicat de la podea, fostul pugilist l-a alergat puţin în ring pe politician. Totul s-a încheiat cu îmbrăţişări şi cu victoria lui Evander Holyfield. Donaţiile de la acest eveninment au variat între 25.000 şi 250.000 de dolari. Suma totală strânsă a fost de cel puţin un milion de dolari. Mitt Romney a fost învins de Barack Obama la alegerile prezidenţiale din SUA din 2012. Evander Holyfield a fost deţinătorul centurilor WBA, WBC, IBF la categoria grea. El are în palmares 44 de victorii, dintre care 29 prin KO, şi zece înfrângeri.