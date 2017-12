Știri pe scurt

HCM Constanța joacă pentru locul 5 cu Dunărea Călărași

După ce a trecut de HC Odorhei în primul tur din turneul pentru locurile 5-8 din Liga Naționala de handbal masculin, HCM Constanța va juca pentru locul 5 cu Dunărea Călărași. Echipa pregătită de Aihan Omer a trecut de Știința Bacău, după ce a reușit două victorii, 24-23 - în deplasare și 31-26 - pe teren propriu, cea din urmă fiind obținută ieri. Primul meci dintre HCM și Dunărea este programat la Călărași, la 23 mai, al doilea se va disputa la Constanța, la 28 mai, iar cel decisiv, dacă va fi nevoie, se va juca tot pe litoral, la 30 mai.

Ediţia a IV-a a Cupei „Maritimo” la tenis de masă

Sâmbătă și duminică, începând cu ora 11.00, la Maritimo Shopping Center, la Intrarea 2 a centrului comercial, se va desfășura a patra ediţie a Cupei „Maritimo” la tenis de masă, competiție la care sunt așteptați toți doritorii de mișcare, amatori sau foşti profesionişti care au renunțat la practicarea acestui sport de cel puţin cinci ani. Înscrierile se mai pot face și azi, la Info Desk. Evenimentul va fi „asezonat” cu distracţie, multe premii şi surprize. În cazul în care nu se completează numărul necesar de participanţi, înscrierile vor continua și sâmbătă, până la ora de start a competiției.

CSVM Zalău nu va juca în Liga Campionilor la volei masculin

Vicecampioana României la volei masculin, CSVM Zalău, nu se va înscrie în ediția viitoare a Ligii Campionilor la volei masculin, România urmând să fie reprezentată doar de campioana Club Volei Municipal Tomis Constanța, echipă care a contribuit, din păcate în zadar, prin rezultatele obținute, la acordarea a două locuri pentru țara noastră în grupele celei mai puternice competiții voleibalistice intercluburi. Din lotul din sezonul trecut al Tomisului, Stanislav Petkov a plecat la formația turcă Maliye Milli Piyango Ankara, echipă pe care extrema bulgară a întâlnit-o în Cupa CEV, în 2014, când juca la CVC Gabrovo.

Hănescu, eliminat în turul secund la Bordeaux

Tenismanul Victor Hănescu, locul 191 ATP, a ratat, miercuri seară, calificarea în sferturile de finală ale turneului challenger de la Bordeaux (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Hănescu a fost învins în turul al doilea, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, după o oră şi 53 de minute, de slovacul Norbert Gombos, cap de serie nr. 7 şi poziţia 111 în ierarhia mondială. Pentru prezența în turul secund la Bordeaux, Hănescu va primi 9 puncte ATP şi un cec în valoare de 1.460 de euro.

Şarapova s-a calificat în sferturi, la Roma

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, cap de serie nr. 3 şi locul 3 WTA, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.183.600 de dolari. Şarapova a învins-o în optimile de finală, cu scorul de 6-3, 6-3, după o oră şi 31 de minute de joc, pe Bojana Jovanovski (Serbia), jucătoare venită din calificări şi poziţia 73 în ierarhia mondială.

Cercurile olimpice de la Sydney au fost vândute pe eBay

Cercurile olimpice de la Sydney, care erau amplasate pe podul ce traversează portul din oraşul australian, au fost vândute pe eBay cu 21.100 de dolari australieni (15.000 de euro), informează abc.net.au. Cercurile au fost realizate de o companie din localitatea australiană Goulburn. Un om de afaceri local, Bernard Maas, a cumpărat recent o clădire dezafectată ce a aparţinut anterior firmei respective şi a găsit acolo cercurile olimpice. Maas a decis să le vândă pe eBay. Pentru cercurile imense s-au făcut 17 oferte, cea câştigătoare fiind de 21.100 de dolari australieni. „Sunt foarte mulţumit. Cercurile au fost cumpărate de un tip din Pyrmont, Sydney”, a declarat Bernard Maas. Oraşul Sydney a găzduit Jocurile Olimpice de vară în anul 2000.

Un baschetbalist danez a decedat în Belgia

Rasmus Larsen, baschetbalistul danez al echipei Spirou Charleroi, a fost găsit mort, miercuri, de responsabilii clubului, în locuinţa sa din Belgia, informează site-ul dhnet.be. În vârstă de 20 de ani, Larsen nu s-a prezentat la plecarea formaţiei sale pentru meciul cu Ostende, iar oficialii clubului din Charleroi au mers acasă la el, unde l-au găsit mort. Potrivit informaţiilor preliminare, pivotul danez ar fi decedat în urma unui stop cardiac. Meciul Ostende - Charleroi, programat aseară, a fost amânat. Rasmus Larsen (2,12 m, 108 kg) evolua la Spirou Charleroi din debutul actualului sezon. În ultimele două săptămâni, doi fotbalişti belgieni, Gregory Mertens (Lokeren), în vârstă de 24 de ani, şi Tim Nicot (Wilrijk-Beerschot), de 23 de ani, au decedat în urma unor crize cardiace.

New York Rangers s-a calificat în finala Conferinţei de Est a NHL

Echipa New York Rangers s-a calificat în finala Conferinţei de Est a Ligii Profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a învins cu scorul general de 4-3 echipa Washington Capitals, în semifinale. Miercuri noapte, New York Rangers a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa din Washington. În finală, New York Rangers va întâlni formaţia Tampa Bay Lightning. Finala se va desfăşura în sistemul „cel mai bun din şapte meciuri”, în perioada 16-29 mai. În finala Conferinţei de Vest se vor întâlni, în intervalul 17-30 mai, echipele Anaheim Ducks şi Chicago Blackhawks.