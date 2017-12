Știri pe scurt

Probleme de efectiv la Bayern, înaintea semifinalei din UCL

În această seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), se va disputa manșa tur a duelului dintre echipele FC Barcelona și Bayern Munchen, din semifinalele Ligii Campionilor la fotbal. Formația germană se confruntă cu mari probleme de efectiv, fundașii Alaba și Badstuber, mijlocașii Robben și Ribery, precum și atacantul Robert Lewandowski fiind accidentați. De la Barca va lipsi fundașul Mathieu, și el accidentat. Starul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că nu a mai vorbit cu tehnicianul formaţiei Bayern Munchen, Josep Guardiola, de când acesta a părăsit gruparea catalană şi a subliniat că la meciul de miercuri nu există o favorită certă. Întâlnirea de pe „Camp Nou” va fi arbitrată la centru de italianul Nicola Rizzoli. Meciul retur este programat la 12 mai.

Rapid a remizat la Iași

Luni seară, în ultimul meci din etapa a 30-a a Ligii 1 la fotbal, CSMS Iaşi și Rapid București au terminat la egalitate, scor 0-0. Clasament: 1. ASA 65p, 2. FC Steaua SA 63p, 3. Petrolul 49p, 4. Astra 47p (golaveraj: 44-25), 5. CS U. Craiova 47p (34-30), 6. FC Botoşani 45p, 7. FC Viitorul 42p, 8. Dinamo 41p, 9. CSMS Iaşi 39p, 10. Pandurii 35p, 11. Concordia 34p, 12. FC Brașov 32p, 13. Gaz Metan 31p (25-33), 14. U. Cluj 31p (26-38), 15. Rapid 30p, 16. CFR 24p (37-25) - echipă penalizată cu 24 de puncte, 17. Ceahlăul 24p (22-50), 18. Oţelul 23p.

Mircea Rednic şi-a reziliat contractul cu Petrolul

Tehnicianul Mircea Rednic şi-a reziliat, ieri, pe cale amiabilă, contractul cu gruparea FC Petrolul Ploiești, echipa urmând a fi pregătită până la finalul sezonului de secundul Valentin Sinescu, informează clubul prahovean. „Colaborarea dintre FC Petrolul Ploieşti şi antrenorul principal Mircea Rednic s-a încheiat astăzi (n.r. - ieri), decizia rezilierii contractului fiind luată în urma unei înţelegeri amiabile între părţi. În aceste condiţii, echipa petrolistă va fi condusă, în perioada rămasă până la finalul sezonului, de către Valentin Sinescu, cel care a îndeplinit, până acum, funcţia de antrenor secund”, notează sursa citată. În vârstă de 53 de ani, Rednic a venit la Petrolul în iarnă, în locul lui Gheorghe Mulţescu, iar echipa a înregistrat în acest al doilea mandat al lui patru victorii, patru remize şi cinci înfrângeri în Liga 1. Rednic a mai antrenat-o pe Petrolul pentru o perioadă de cinci luni, în 2012.

George Puşcaş ar putea ajunge la Palermo

Oficialii clubului Internazionale Milano doresc să-l împrumute pe atacantul George Puşcaş la echipa US Palermo, în cadrul transferului argentinianului Paulo Dybala, a anunțat, ieri, cotidianul italian „Gazzetta dello Sport”. Sursa citată a notat că Inter este pregătită să facă o ofertă de 25 de milioane de euro, plus împrumutul unuia dintre jucătorii George Puşcaş, Lorenzo Cristeg sau Francesco Bardi. Preşedintele clubului US Palermo, Maurizio Zamparini, a declarat anterior că Dybala este de vânzare pentru suma de 40 de milioane de euro, plătită „cash”. În vârstă de 19 ani, George Puşcaş a fost achiziţionat de Internazionale Milano în 2013, iar în acest sezon a jucat trei meciuri în Serie A, două în Cupa Italiei şi unul în UEFA Europa League.

Record de „socios” pentru Atletico Madrid

Atletico Madrid a anunţat, ieri, că a înregistrat un record istoric, numărul de „socios” înscrişi ajungând la 78.097, cea mai ridicată cifră după 112 ani, data înfiinţării clubului. În comparaţie cu sezonul trecut, Atletico a înregistrat o creştere de 17 la sută, adică peste 12.000 de „socios”. Atletico Madrid este campioana en titre a Spaniei, iar sezonul trecut a jucat finala Ligii Campionilor, pierdută în faţa echipei Real Madrid, scor 1-4.

Gurpegi şi-a prelungit contractul cu Athletic Bilbao

Căpitanul echipei Athletic Bilbao, Carlos Gurpegi, şi-a prelungit contractul cu gruparea bască pentru încă un sezon, până în iunie 2016. În vârstă de 35 de ani, Gurpegi evoluează la Athletic Bilbao de 14 sezoane. Mijlocaşul a jucat 34 de meciuri în toate competiţiile în acest sezon.

Blaszczykowski va lipsi trei săptămâni

Jakub Blaszczykowski, mijlocaşul polonez al echipei Borussia Dortmund, s-a accidentat la gleznă şi va lipsi trei săptămâni de pe teren, a anunţat clubul german. Blaszczykowski s-a accidentat sâmbătă, în partida pe care Borussia Dortmund a terminat-o la egalitate, scor 1-1, cu TSG Hoffenheim. Oficialii clubului din Dortmund speră ca internaţionalul polonez să fie refăcut pentru partida cu Werder Bremen, programată la 23 mai, în ultima etapă a campionatului Germaniei.

Sergio Ramos va fi tată pentru a doua oară

Fundaşul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, a anunţat că va deveni tată pentru a doua oară, partenera sa de viaţă, Pilar Rubio, fiind din nou însărcinată. „Vrem să sărbătorim cu voi toţi faptul că Sergio Jr. va avea un frăţior sau o surioară”, au anunţat Sergio Ramos şi Pilar Rubio pe reţelele de socializare. Cei doi au o relaţie din 2012 şi mai au un băieţel, Sergio Jr., născut în mai 2014.

Tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor Africii

Cairo a găzduit tragerea la sorți a Ligii Campionilor Africii la fotbal, în urma căreia cele opt echipe calificate în această fază au fost repartizate în două grupe de câte patru. Iată grupele rezultate în urma tragerii la sorți - GRUPA A: Smouha (Egipt), Moghreb Tetouan (Maroc), TP Mazembe Englebert (Republica Democrată Congo), Al Hilal (Sudan); GRUPA B: Entente Setif (Algeria, deținătoarea trofeului), USM Alger (Algeria), Al Merreikh (Sudan), MC Eulma (Algeria). Meciurile din grupe se dispută tur-retur începând cu luna iunie, iar primele două clasate se califică în semifinalele programate în septembrie și octombrie. Finala se va disputa în două manșe, în octombrie sau noiembrie.