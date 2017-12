Știri pe scurt

Finala Cupei Ligii va avea loc pe Arena Naţională

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, pe site-ul oficial, că finala Cupei Ligii-Adeplast, dintre echipele FC Steaua SA București şi Pandurii Tg. Jiu, va avea loc pe Arena Naţională din București, la 20 mai, de la ora 20.00. „Venind în întâmpinarea numeroaselor semnale primite din partea fanilor, atât LPF, cât şi Adeplast au decis ca finala competiției, progamată în ziua de miercuri, 20 mai, să se desfășoare pe Arena Națională, principala scenă de desfășurare a fotbalului românesc. O competiție de elită este întotdeauna receptivă la cererea spectatorilor”, se arată pe site-ul LPF. La 9 aprilie, preşedintele forului, Gino Iorgulescu, anunţa că finala va avea loc pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu. „Finala Cupei Ligii se va disputa la Giurgiu, pe stadionul „Marin Anastasovici“. Am avut intenţia să organizăm pe Arena Naţională, dar, ţinând cont de conflictul Stelei cu suporterii şi de numărul de spectatori de la Târgu Jiu, a trebuit să alegem un stadion mai mic. Aveam două posibilităţi, Ploieşti sau Giurgiu. Dar am ales Giurgiu pentru că am vrut să evităm şi conflictul dintre suporterii Stelei cu cei de la Petrolul”, spunea atunci Iorgulescu.

Messi va fi tată pentru a doua oară

Familia atacantului argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a anunţat, pe pagina de Facebook a fotbalistului, că acesta va deveni tată pentru a doua oară. „Te aşteptăm cu mare nerăbadare! Thiagui, mama şi tata te iubesc!”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui Lionel Messi alături de o fotografie cu soţia acestuia Antonella Roccuzzo, şi primul lor copil, Thiago. Conform presei spaniole, cel de-al doilea copil al internaţionalului argentinian va fi tot băiat şi va purta numele Benjamin. Lionel Messi şi Antonella Roccuzzo, ambii în vârstă de 27 de ani, formează un cuplu de mai mulţi ani şi au un băieţel, Thiago, în vârstă de trei ani.

Rio Ferdinand a anunţat că soţia sa a încetat din viaţă

Fostul internaţional englez Rio Ferdinand, component al echipei Queens Park Rangers, a anunţat că soţia sa, Rebecca Ellison, care suferea de cancer, a încetat din viaţă, informează site-ul oficial al clubului din Premier League. „Sufletul meu pereche a plecat noaptea trecută. Rebecca, minunata mea soţie, a încetat din viaţă după o scurtă luptă cu cancerul, la spitalul Marsden din Londra. Era o mamă foarte iubitoare pentru cei trei copii au noştri. Ne va lipsi ca mamă, soră, mătuşă, fiică şi nepoată”, a notat Ferdinand într-un comunicat. Rio Ferdinand era căsătorit cu Rebecca din 2009 şi cei doi au trei copii: Lorenz - 9 ani, Tate - 6 ani, Tia - 4 ani. Rebecca Ellison avea 34 de ani.

Chelsea Londra a triumfat pentru a cincea oară în istorie în Premier League

Echipa Chelsea Londra a câştigat, pentru a cincea oară în istorie, titlul în Premier League, după ce a învins, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Crystal Palace, într-un meci din etapa a 35-a a campionatului Angliei. Unicul gol al partidei a fost marcat de Hazard, în minutul 45. În urma acestei victorii, Chelsea s-a distanţat la 16 puncte faţă din următoarele două clasate, Manchester City şi Arsenal Londra. Chelsea a mai câştigat titlul în Premier League în 1955, 2005, 2006 şi 2010.

Juventus Torino a câştigat al patrulea titlu consecutiv în Serie A...

Juventus Torino a devenit, matematic, campioană a Italiei după victoria obținută sâmbătă seară, scor 1-0 (Vidal 32), în deplasare cu Sampdoria, în etapa a 34-a din Serie A. Este al 31-lea titlu de campioană naţională din istoria „Bătrânei Doamne” şi al patrulea consecutiv. Cu un avans de 16 puncte faţă de a doua clasată, Lazio Roma, Juventus nu mai poate fi ajunsă în cele patru etape rămase de jucat. Antrenorul lui Juventus, Massimiliano Allegri, devine primul tehnician din istorie care câştigă în două rânduri titlul de campion în sezonul de debut la echipa pe care o pregăteşte! Antrenorul în vârstă de 47 de ani a devenit campion în 2011 cu AC Milan, în primul său sezon la conducerea „rosso-nerrilor”, iar în 2014 a preluat-o pe Juventus, înlocuindu-l pe Antonio Conte, iar acum cucereşte trofeul şi cu echipa din Torino. Juventus ar putea înregistra tripla istorică în acest sezon, fiind calificată în finala Cupei Italiei, unde va juca împotriva lui Lazio, şi în semifinalele Ligii Campionilor, unde o va întâlni pe Real Madrid.

... iar Celtic Glasgow, în Scoţia

Formaţia Celtic Glasgow și-a adjudecat pentru a patra oară consecutiv campionatul Scoţiei, beneficiind de faptul că rivala Aberdeen a fost învinsă, sâmbătă, de Dundee United, scor 1-0. Celtic are 85 de puncte, în timp ce Aberdeen, echipa de pe locul 2, a rămas cu 74 de puncte. Acesta este al 46-lea titlu naţional din palmaresul echipei Celtic Glasgow.

Lens a retrogradat în a doua ligă franceză, Metz mai are doar șanse teoretice de salvare

Formaţia RC Lens a retrogradat în a doua ligă, ca urmare a rezultatelor înregistrate în partidele disputate sâmbătă seară, în etapa a 35-a din campionatul Franţei. Lens nu a jucat sâmbătă, având programat duminică meciul din această rundă, însă nu mai are şanse de salvare de la retrogradare, fiind pe ultimul loc, cu 26 de puncte. Ocupantele poziţiilor 17 (ultima neretrogradabilă) şi 18 (prima retrogradabilă), Reims şi Evian, au 38, respectiv 37 de puncte şi se vor întâlni în etapa următoare, ceea ce face ca Lens să fie retrogradată matematic. La rândul său, Metz, penultima clasată, are 30 de puncte înaintea ultimelor trei etape și e doar o chestiune de zile până va lua și ea drumul ligii secunde.

Meciul Blackpool - Huddersfield, suspendat după ce suporterii au invadat terenul

Meciul Blackpool - Huddersfield Town, din liga a doua engleză, a fost suspendat sâmbătă, după ce suporterii gazdelor au invadat terenul în semn de protest faţă de proprietarii clubului. Peste 2.000 de fani au protestat faţă de familia Oyston, care deţine clubul Blackpool, înaintea partidei de sâmbătă, iar în minutul 48, un grup mare de suporteri a intrat pe teren, determinându-l pe centralul Mick Russell să le ceară jucătorilor să plece la vestiare. După mai multe minute de aşteptare, arbitrul a anunţat că partida nu se va relua. Blackpool se află pe ultimul loc al clasamentului şi în sezonul viitor va evolua în liga a treia engleză.

Jose Ramon Sandoval este noul antrenor al echipei Granada

Clubul Granada a ajuns la un acord cu tehnicianul Jose Ramon Sandoval, după demiterea lui Abel Resino din funcţia de antrenor principal. Contractul lui Sandoval este valabil până la finalul acestui sezon. Granada a renunţat vineri dimineaţă la serviciile lui Resino, care se afla în funcţie din luna ianuarie. Sandoval, în vârstă 46 de ani, a fost antrenor al echipelor Sporting Gijon şi Rayo Vallecano.

Patru meciuri de suspendare pentru Menez

Fotbalistul echipei AC Milan, Jeremy Menez, eliminat la partida de miercuri cu Genoa, scor 1-3, a fost suspendat pentru patru meciuri. Menez a fost suspendat un meci pentru eliminare şi alte trei partide pentru jigniri la adresa arbitrilor şi pentru injurii. De asemenea, Agyeman Badu (Udinese), și el eliminat în etapa a 33-a a campionatului italian, la meciul cu Internazionale Milano, scor 1-2, a fost suspendat două partide, pentru cartonaşul roşu primit şi pentru jigniri la adresa arbitrului.