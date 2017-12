Țigări contrafăcute, descoperite în Portul Constanţa

Aproape jumătate de milion de pachete cu ţigări susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare de piață de peste 4,5 milioane de lei, au fost descoperite într-un container în Portul Constanţa Sud - Agigea, polițiștii de frontieră întocmind în această cauză un dosar de cercetare penală. Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, în cursul zilei de ieri, acţionând în baza unor informaţii privind punerea în circulaţie a unor mărfuri contrafăcute, poliţiştii de frontieră au descoperit în Portul Constanţa Sud Agigea, cu ajutorul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, un container încărcat cu ţigarete care sosise din Olanda, via Grecia, şi avea ca destinaţie finală o societate comercială din Bulgaria. În urma controlului făcut, în container au fost descoperite 461.000 de pachete cu ţigări, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 4.610.000 de lei la prețul țigărilor originale. Întreaga cantitate de ţigări a fost indisponibilizată şi lăsată în custodia liniei de shipping până la finalizarea investigaţiilor referitoare la statutul juridic al mărfurilor şi luarea măsurilor legale ce se impun. Poliţiştii de frontieră au întocmit în cauză un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, cercetările fiind continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.