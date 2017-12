Țigări vândute la colț de stradă

11:52:23 / 14 Februarie 2015

Starpiti interlopii va rugam....

Chiar asa,treaba cu tigarile se poate rezolva prin eliminarea de catre stat a protectiei pentru marile firme producatoare de contrafacute cu sub denumiri celebre si lasarea concurentei libere la tigari. Politia si jandarmeria ar trebui sa inceapa vanatoarea la propriu de talhari,hoti,violatori,proxeneti,alti interlopi care sufoca pe bune orasele ,nu poti merge lejer pe strazi din cauza pericolului permanent de a fi talharit,stalcit in batai sub privirile blande ale autoritatilor.