"’Angels’ a fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea"

După o pauză destul de îndelungată, Monica (ex- "Candy") îşi doreşte să revină în peisajul muzical autohton. Dar pînă la revenirea în show-biz, artista îşi face planuri de nuntă. În exclusivitate pentru cotidianul "Telegraf", Monica a vorbit despre planurile sale de căsătorie

cu Răzvan, ex- "Kosovo".

Rep.: Tu şi Răzvan v-aţi făcut deja planuri în privinţa căsătoriei?

M.: Avem o relaţie de foarte mult timp, ne înţelegem foarte bine. Ceea ce m-a atras foarte mult la el este faptul că Răzvan este un băiat cuminte, care mă respectă şi mă iubeşte. El îmi oferă acea linişte sufletească necesară oricui. Cînd sînt supărată sau cînd am o problemă, ştiu că el este mereu lîngă mine. Am început să punem la punct anumite aspecte în privinţa nunţii. Dar mai întîi trebuie să ne găsim naşi, pe care ni i-am dori tineri, cu care să fim prieteni. Răzvan îşi doreşte să facem cît mai curînd nunta, dar eu sînt mai migăloasă, vreau să fie totul O.K., orice amănunt.

Rep.: Vă doriţi copii?

M.: Foarte mult. Răzvan îşi doreşte acum, dar eu mai tîrziu, nu mă simt, încă, pregătită. Unui copil trebuie să îi oferi tot ceea ce este mai bun şi să poţi avea grijă de el, aşa cum merită. Eu mi-aş dori o fetiţă, Răzvan un băiat.

Rep.: Ce părere au părinţii tăi despre căsătorie?

M.: Răzvan s-a înţeles foarte bine cu mama, de la început. L-a plăcut din prima clipă. El este şi un băiat mai liniştit, iar mama are încredere în el, că poate avea grijă de mine, aşa cum îşi doreşte ea.

Rep.: Există un lucru impresionant pe care l-a făcut Răzvan pentru tine?

M.: Cel mai emoţionant moment a fost cînd am împlinit 18 ani. Pînă atunci, de ziua mea eram mereu acasă, cu prietenii şi familia, dar la majorat eram la Bacău, aveam concert. Răzvan era la Oneşti. După spectacol, a venit la mine un coleg de-al lui Răzvan, de la "Kosovo", care mi-a spus să mergem la o cafea. Acesta m-a dus într-un local, unde, cînd am deschis uşa, aprox. 20 de oameni au strigat "Surpriză!", iar Răzvan era acolo! Peste tot erau baloane, zeci de baloane, pe care Răzvan le umflase singur. N-o să uit niciodată majoratul meu!

Rep.: Dacă ar fi să cînţi cu un artist autohton, cu cine ţi-ai dori?

M.: Mi-aş dori foarte mult să mai cînt, măcar o dată, cu fosta mea colegă de la "Angels", Raluca. "Angels" a fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea, cei trei ani petrecuţi alături de Raluca au fost extraordinar de frumoşi. Am crescut împreună şi am învăţat multe una de la cealaltă.