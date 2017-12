”2012”, în fruntea box office-ului nord-american

Thriller-ul ”2012” s-a situat în fruntea box office-ului nord-american, obţinând încasări de 65 de milioane de dolari în primul weekend de prezenţă pe ecranele cinematografelor din America de Nord. Regizat de Roland Emmerich, filmul descrie sfârşitul lumii, folosind efecte speciale spectaculoase şi a reuşit încasări de 225 de milioane de dolari pe plan mondial.

Pe poziţia a doua a coborât comedia ”O poveste de Crăciun”, cu Jim Carrey în rolul principal, care a obţinut încasări de 22,3 milioane de dolari, de vineri până duminică, în SUA şi Canada. Locul al treilea a revenit filmului ”The Man Who Stare at Goats”, cu George Clooney într-unul dintre rolurile principale, care a generat încasări de 6,2 milioane de dolari. Filmul independent ”Precious: Based on the Novel «Push» by Sapphire” - ce prezintă povestea unei adolescente de culoare, victimă a unor violenţe sexuale - a urcat opt locuri, ajungând pe poziţia a patra, cu încasări de 6 milioane de dolari. Pe poziţia a cincea s-a situat documentarul ”This Is It”, cu încasări de 5,1 milioane de dolari. Pelicula ”The Fourth Kind”, un nou thriller despre o serie de dispariţii inexplicabile din Alaska, cu Milla Jovovich în rolul principal, s-a situat pe locul al şaselea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari de vineri până duminică şi este urmat în top de comedia ”Vacanţă All Inclusive / Couples Retreat”, cu încasări de 4,25 milioane de dolari. Filmul de groază realizat cu un buget minuscul ”Paranormal Activity” continuă să facă senzaţie, chiar dacă a coborât de pe a doua până pe a opta poziţie, reuşind să adune alte 4,2 milioane de dolari (103,8 milioane de dolari de la lansare). Thriller-ul ”Law Abiding Citizen” a obţinut încasări de 3,9 milioane de dolari şi s-a situat pe poziţia a noua.

Thriller-ul SF ”Cutia / The Box”, cu Cameron Diaz în rolul principal, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 3,2 milioane de dolari.