”4, 3, 2 zile” are trei nominalizări la Premiile Criticilor de Film din Londra

Filmul lui Cristian Mungiu a fost nominalizat la categoria Filmul de limbă străină al anului, premiu acordat de London Critics Circle, concurînd şi la titlul de Regizorul anului. Protagonista filmului, Anamaria Marinca, a fost şi ea nominalizată la categoria Actriţa anului.

Pentru premiul de regie, Cristian Mungiu concurează cu Florian Henckel von Donnersmarck, nominalizat pentru ”Viaţa celorlalţi”, filmul premiat anul acesta cu Oscarul pentru Cel mai bun film străin, Paul Thomas Anderson, pentru ”There Will Be Blood”, Joel şi Ethan Coen, pentru ”Nu există ţară pentru bătrîni”şi David Fincher, pentru ”I se spunea Zodiac”. Anamaria Marinca îşi dispută titlul de Actriţa anului cu Angelina Jolie, nominalizată pentru rolul din ”Speranţa moare ultima”, Marion Cotillard în ”La Vie en rose”, Maggie Gyllenhaal în ”Sherry Baby” şi Laura Linney în ”The Savages”. La categoria Filmul de limbă străină al anului mai sînt nominalizate ”Le scaphandre et le papillon” de Julian Schnabel, pelicula germană ”Viaţa celorlalţi”, ”Scrisori din Iwo Jima” de Clint Eastwood şi ”Nu spune nimănui”. Concurenţii pentru Filmul anului sînt ”Nu există ţară pentru bătrîni”, care are, în total, patru nominalizări, ”Asasinarea lui Jesse James de către laşul Robert Ford”, ”There Will Be Blood”, ”I se spunea Zodiac” şi ”Ultimatumul lui Bourne”.

The London Critics Circle acordă, anual, premii pentru 14 categorii, dintre care opt sînt rezervate producţiilor britanice şi a nominalizat, anul acesta, circa 36 de filme. Premiile vor fi acordate pe 8 februarie 2008, la Grosvenor House din Londra. Premiile sînt acordate de secţiunea de film a Critics Circle, o asociaţie a criticilor britanici înfiinţată în anul 1913. Secţia de film cuprinde peste 120 de membri, care lucrează sau au lucrat la o publicaţie britanică.

Pe de altă parte, lungmetrajul lui Cristian Mungiu, premiat cu Palme d\'Or la Cannes şi nominalizat la Globurile de Aur, va avea premiera la Los Angeles pe 21 decembrie şi va rula doar o săptămînă, înainte de premiera oficială din 25 ianuarie, la New York şi 1 februarie, la Los Angeles. Strategia iniţială a distribuitorului american era să facă premiera peliculei româneşti în ianuarie, pe data de 25, pentru că pe 22 ianuarie se anunţă nominalizările la Oscar.